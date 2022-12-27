Райан Джонсон недоволен официальным названием сиквела «Достать ножи»

Райан Джонсон признался, что недоволен тем, что его фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица», который является сиквелом картины «Достать ножи» 2019 года, получил настолько схожее со своим предшественником название. В интервью изданию The Atlantic Джонсон рассказал о том, что изо всех сил старался сделать вторую часть самостоятельным произведением:

«Я очень старался сделать этот фильм автономным. Честно говоря, я в бешенстве от того, что у него в названии есть слова «Достать ножи». Я бы хотел, чтобы он назывался просто «Стеклянная луковица».

Режиссер добавил:

«Я понимаю, зачем в название было добавлено «Достать ножи», и я, конечно же, хочу, чтобы все, кому понравился первый фильм, знали, что это его продолжение. Но одна из главных особенностей этой серии для меня заключается в том, что каждый фильм представляет собой самостоятельную историю. Зрители будто бы каждый раз берут новый детективный роман с книжной полки. Но сопротивляться более сериальному подходу к повествованию оказалось сложно».

Кроме того, Джонсон сказал, что даже во времена своей работы над фильмом «Звездные войны: Последние джедаи» он пытался превратить картину в законченное произведение:

«Я пытался дать фильму полноценный финал, хотя знал, что это лишь центральная часть новой трилогии. Просто я очень люблю хорошие концовки. Хорошая концовка, которая подводит итог под всеми произошедшими событиями — вот что делает фильм искусством. Такое ощущение, что таких финалов становится все меньше и меньше. Ядовитая идея создавать долгие франшизы полностью захватила индустрию. Все студии думают только о том, как заработать побольше денег на имеющейся интеллектуальной собственности. А мне нравится, когда фильм заканчивается четкой точкой».

«Достать ножи: Стеклянная луковица» вышел на Netflix 23 декабря.