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Киноафиша Новости Райан Джонсон недоволен официальным названием сиквела «Достать ножи»

Райан Джонсон недоволен официальным названием сиквела «Достать ножи»

27 декабря 2022 14:26
Райан Джонсон недоволен официальным названием сиквела «Достать ножи»

По словам режиссера, он хотел, чтобы зрители ощущали вторую часть самостоятельным произведением.

Райан Джонсон признался, что недоволен тем, что его фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица», который является сиквелом картины «Достать ножи» 2019 года, получил настолько схожее со своим предшественником название. В интервью изданию The Atlantic Джонсон рассказал о том, что изо всех сил старался сделать вторую часть самостоятельным произведением:

«Я очень старался сделать этот фильм автономным. Честно говоря, я в бешенстве от того, что у него в названии есть слова «Достать ножи». Я бы хотел, чтобы он назывался просто «Стеклянная луковица».

Режиссер добавил:

«Я понимаю, зачем в название было добавлено «Достать ножи», и я, конечно же, хочу, чтобы все, кому понравился первый фильм, знали, что это его продолжение. Но одна из главных особенностей этой серии для меня заключается в том, что каждый фильм представляет собой самостоятельную историю. Зрители будто бы каждый раз берут новый детективный роман с книжной полки. Но сопротивляться более сериальному подходу к повествованию оказалось сложно».

Кроме того, Джонсон сказал, что даже во времена своей работы над фильмом «Звездные войны: Последние джедаи» он пытался превратить картину в законченное произведение:

«Я пытался дать фильму полноценный финал, хотя знал, что это лишь центральная часть новой трилогии. Просто я очень люблю хорошие концовки. Хорошая концовка, которая подводит итог под всеми произошедшими событиями — вот что делает фильм искусством. Такое ощущение, что таких финалов становится все меньше и меньше. Ядовитая идея создавать долгие франшизы полностью захватила индустрию. Все студии думают только о том, как заработать побольше денег на имеющейся интеллектуальной собственности. А мне нравится, когда фильм заканчивается четкой точкой».

«Достать ножи: Стеклянная луковица» вышел на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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