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Киноафиша Новости Netflix выпустил новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл

Netflix выпустил новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл

6 декабря 2022 13:18
Netflix выпустил новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл

Первая часть шоу выйдет на стриминге послезавтра.

Стрим-сервис Netflix опубликовал новый трейлер документального сериала Harry & Meghan, посвященного истории отношений принца Гарри и Меган Маркл.

Отказ семейной пары от своих королевских привилегий и обязанностей в 2020 году стал настоящим скандалом и вызвал множество обсуждений в прессе по всему миру. Однако никаких комментариев об этом событии со стороны самих Гарри и Меган в те времена публика так и не получила. Новое шоу станет первой попыткой показать всю непростую историю их любви и взаимоотношений с другими членами королевской семьи с их точки зрения.

В ролике супруги обсуждают строгую иерархию королевской семьи, а также пристальное внимание британских СМИ к каждому их шагу. Гарри рассказывает о «боли и страданиях женщин, становящихся частью этого семейства», имея в виду не только Меган, но и свою покойную мать, принцессу Диану. Создатели проекта планируют, что их сериал раскроет тайну, лежащую за скандальным решением Гарри и Меган, и перенесет на экран самые личные моменты из их жизни. Кроме интервью с самой парой, специально для шоу также были записаны разговоры с их близкими друзьями и родственниками.

Режиссером проекта выступила Лиз Габус, создательница знаменитых документальных фильмов «Неизвестная Мэрилин», «Становление Кусто» и «Ферма: Ангола, США», за последний из которых она была удостоена номинации на премию «Оскар». Ранее выход сериала о Гарри и Меган не раз откладывался по различным причинам, таким как смерть королевы Елизаветы II в сентябре и общественные споры вокруг последнего сезона «Короны». Кроме того, сама пара также попросила внести некоторые изменения в шоу, что также задержало его выпуск.

Harry & Meghan будет состоять из шести эпизодов и выйдет на Netflix в двух частях: премьера первой состоится 8 декабря, а второй — 15 декабря.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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