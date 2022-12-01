Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне продлен на второй сезон

Стриминговый сервис Paramount+ официально объявил о том, что криминальный сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли был продлен на второй сезон.

Шоу дебютировало на платформе 13 ноября. 20 ноября премьерная серия также вышла в эфир на Paramount Network. Серия смогла собрать у экранов 3,7 млн зрителей, что сразу сделало его одним из лучших новых проектов на кабельном телевидении в этом году.

Крис Маккарти, президент и главный исполнительный директор Paramount Media Network, уже прокомментировал продление «Короля Талсы»:

«Сериал превзошел показатели всех других новых шоу этого года, включая «Дом Дракона». Его премьера на Paramount+ обеспечила нам рекордное количество новых подписчиков. Вот почему мы сразу же продлили проект на второй сезон. «Король Талсы», «Мэр Кингстауна», «1883» и будущий «1923» подтверждают успех нашей стратегии по развитию франшизы «Йеллоустоун» и использованию ее для ускорения роста наших сервисов».

Сценарий «Короля Талсы» написал Тейлор Шеридан, создатель «Йеллоустоуна», в соавторстве с шоураннером проекта Теренсом Уинтером, ранее работавшим над «Кланом Сопрано». Кроме Сталлоне, в сериале также сыграли Андреа Сэвадж («Ты не ты»), Макс Казелла («Продавцы новостей»), Мартин Старр («Человек-Паук: Вдали от дома») и другие.

В центре сюжета — Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне), криминальный авторитет, который вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения и оказался сослан собственной мафиозной семьей в Талсу, штат Оклахома. Однако герой решил не мириться с такой участью и быстро приступил к созданию своей собственной преступной империи.

Следующая серия «Короля Талсы» выйдет на Paramount+ 4 декабря.