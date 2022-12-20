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Киноафиша Новости Любовных хоровод трех пар: вышел трейлер ромкома «Знакомство родителей»

Любовных хоровод трех пар: вышел трейлер ромкома «Знакомство родителей»

20 декабря 2022 11:50
Любовных хоровод трех пар: вышел трейлер ромкома «Знакомство родителей»

Фильм о самом неудачном семейном ужине, который только можно представить.

Компания Vertical Entertainment опубликовала трейлер романтической комедии «Знакомство родителей». Главные роли в фильме сыграли Эмма Робертс («Маленькая Италия»), Люк Брейси («По соображениям совести»), Сьюзен Сарандон («Мертвец идет»), Дайан Китон («Комната Марвина»), Ричард Гир («Порочная страсть») и Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»).

По сюжету, после одного неприятного инцидента на свадьбе друзей Мишель (Робертс) и Аллен (Брейси) решают серьезно задуматься о будущим своих отношений. В итоге они решают устроить большой совместный ужин, познакомив между собой своих родителей. Однако вечер, который должен был стать приятным временем семейного воссоединения, оборачивается настоящей катастрофой, когда выясняется, что ранее все родители героев изменили своим супругам друг с другом, даже не подозревая о том, что их дети встречаются. Теперь они изо всех сил пытаются сохранить измены в тайне и подсказать Мишель и Аллену путь к счастливому совместному будущему.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Майкл Джейкобс, для которого этот полнометражный проект стал дебютным. Он также является продюсером картины совместно с Винсентом Ньюманом («Неуловимые») и Скоттом Медником («Отец-молодец»).

«Знакомство родителей» выйдет на экраны 27 января следующего года.

Фото: Vertical Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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