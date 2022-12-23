На «Иви» состоялась премьера сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским

Вчера, 22 декабря, в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера всех эпизодов многообещающего сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским в главной роли, представляющего собой смесь «Доктора Хауса» и «Константина».

Действие восьмисерийной мистической драмы разворачивается в стенах необыкновенной больницы, где пациентов спасают от сверхъестественных недугов. Главный герой — больной хирург с золотым сердцем Кирилл. Чтобы выжить, главному герою из раза в раз необходимо доказывать руководству учреждения свою значимость. В этом необыкновенном месте не лечат в обычном понимании этого слова, а учат уживаться со своим нутром. Протагонист погружается в разнообразные хитросплетения отношений людей, ведьм, демонов и прочих паранормальных сущностей. Оказавшись на передовой, со временем он начинает понимать, что ему становится все сложнее отличить представителей добра от истинного зла. По сути, врагом может оказаться самое неочевидное лицо, поэтому Кириллу и его коллегам придется очень внимательно изучать обстоятельства болезней пациентов.

Вместе с Козловским в шоу снялись Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Нино Нинидзе, Денис Синявский, Кристина Бабушкина, Алена Акимова и Татьяна Яхина. Постановкой фэнтезийного медицинского триллера занимался Клим Козинский («Вне себя»), а сценарий написал автор «Триггера» и «Вторжения» Андрей Золотарев.