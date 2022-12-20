«Асока», второй сезон «Локи» и другое: Disney+ выпустил трейлер своих проектов 2023 года

В нем можно вновь увидеть вернувшихся на экраны бога обмана и его старого знакомого из Управления временными изменениями.

Стриминговый сервис Disney+ выпустил проморолик, в котором показал небольшие отрывки из своих будущих проектов, выход которых намечен на 2023 год.

В частности, в видео были показаны первые кадры из второго сезона сериала «Локи». В них зрители могут увидеть вернувшихся на экраны бога обмана Локи (Том Хиддлстон) и агента Мобиуса (Оуэн Уилсон). В первых двух сценах из шоу нам намекают на то, что Локи вновь замыслил некое грандиозное злодеяние в Управлении временными изменениями. В следующем кадре Локи и Мобиус стоят на улице в окружении двух клонов бога обмана. Мобиус спрашивает своего друга: «Это уже немного чересчур, тебе не кажется?»

Подробности сюжета второго сезона «Локи» пока не раскрываются. Известно лишь, что его события стартуют сразу после финала первого сезона. Кроме Хиддлстона и Уилсона, к своим главным ролям в сериале вернулись Софи Ди Мартино и Гугу Эмбата-Ро. К актерскому составу сериала также присоединится Ке Хюи Куан, звезда недавнего фильма «Всё везде и сразу».

Сценарий новых серий написал Эрик Мартин, создатель первого сезона. Режиссерами выступают постановщики «Лунного рыцаря» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.

Кроме того, в ролик был включен первый кадр из сериала «Асока», в котором зрители могут вновь увидеть Розарио Доусон в образе беглого джедая Асоки Тано, а также новые отрывки из шоу «Питер Пэн и Венди» Дэвида Лоури и «Победа или поражение» от Pixar.