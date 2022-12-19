Финальный сезон «Академии «Амбрелла» будет состоять из шести эпизодов

Шоураннер заверяет, что заключительные серии возьмут не количеством, а качеством.

Четвертый сезон «Академии Амбрелла» будет заметно короче предшествующих. Если три предыдущих состояли из десяти эпизодов, то в финальный войдет всего шесть серий. Новость уже подтвердил в своем микроблоге шоураннер сериала Стив Блэкман, утешив фан-базу оптимистичным обещанием, что уменьшение хронометража не отразится на качестве.

Несмотря на заявление Блэкмана, многие поклонники остались очень недовольны урезанием четвертого сезона. Создателей даже начали призывать сделать серии по модели четвертого сезона «Очень странных дел», в котором хронометраж некоторых эпизодов соответствовал продолжительности полнометражных фильмов.

В финале третьего сезона необыкновенная семья Реджинальда Харгривза устроила в новой реальности глобальный перезапуск, но потеряла свои необыкновенные способности и участников академии «Спэрроу». Какие приключения ждут главных героев в будущем, пока непонятно. Название первой серии в рамках финального сезона «Невыносимая трагедия после получения желаемого» недвусмысленно намекает, что в новой реальности будет некий масштабный изъян.

Съемки заключительных серий начнутся в начале февраля следующего года и продлятся ориентировочно до конца мая. Премьера четвертого сезона состоится на Netflix не раньше 2024 года.