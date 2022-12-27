Босс DC Studios опроверг слухи об отмене сериала о Зеленом Фонаре

Креативный куратор киновселенной DC Джеймс Ганн продолжает активно взаимодействовать с поклонниками. На этот раз создатель «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворца» опроверг слухи об отмене сериала о Зеленом Фонаре. Информацию о закрытии проекта кинематографист лаконично прокомментировал в своем микроблоге, назвав ее «фейком».

Супергеройское шоу анонсировали еще в 2019 году с прицелом на релиз на сервисе HBO Max, т.е. задолго до исторического слияния Warner Bros. и Discovery. Предполагалось, что телекомикс станет одним из самых дорогих сериалов DC, действие которого охватит несколько десятилетий. Изначально главным героем должны были стать Гай Гарднер и Алан Скотт в исполнении Финна Уиттрока и Джереми Ирвина, но разработка затянулась. В итоге новое начальство Warner решило полностью переработать материал.

Шоураннер Сэт Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен») закончил сценарии всех эпизодов, однако его видение не устроило руководство. По этой причине продюсер Грег Берланти («Стрела») начал все с чистого листа, а Смит больше в производстве не задействован. В новой версии главным героем станет Джон Стюарт, второй по популярности Фонарь после Хэла Джордана.

Стоит отметить, что «Зеленого Фонаря» отправили на переработку еще до официального вступления Джеймса Ганна и Питера Сафрана на пост руководителей DC Studios. Не исключено, что какие-то новости о сериале будут озвучены в начале следующего года, когда Ганн и Сафран огласят первые подробности своего многолетнего плана по развитию киновселенной DC.