Архив новостей
Архив новостей за октябрь 2025 года
3 октября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек»
Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк»
Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков»
Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона
2 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника»
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису»
1 октября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем
Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея»
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари»
Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2»
Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер»
«У зрителей будет возможность согреться и улыбнуться»: актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Закрыть гештальт»
Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
