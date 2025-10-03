Меню
Архив
Архив новостей за октябрь 2025 года

3 октября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков» Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона
2 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису»
1 октября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» «У зрителей будет возможность согреться и улыбнуться»: актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Закрыть гештальт» Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
