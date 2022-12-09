Гаспар Ноэ планирует снять фильм о детях в возрасте от трех до пяти лет

На недавнем международном кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии знаменитый аргентинский режиссер Гаспар Ноэ, автор известных фильмов «Необратимость», «Экстаз» и «Любовь», дал интервью изданию Variety, в котором рассказал о своих творческих планах и проблемах современного авторского кино.

Ноэ считает, что одна из главных проблем независимых кинематографистов — это сложность в выборе источников финансирования своих проектов из-за роста виляния стриминговых сервисов. Сам режиссер признался, что не пользуется такими платформами:

«У меня нет подписок на стриминговые сервисы, и я не смотрю телевидение. Поэтому, когда я хочу посмотреть, к примеру, «Эйфорию» от HBO, я должен дождаться выхода сериала на DVD и купить его. Обычно он выходит через два-три года после цифрового релиза».

Ноэ говорит, что многие независимые режиссеры предпочитают разрабатывать собственные проекты на свои деньги, чтобы гарантировать их прокат в кинотеатрах, но затем оказываются вынуждены продать их стриминговым сервисам из-за серьезных финансовых трудностей.

На фестивале также прошел показ последнего фильма режиссера, экспериментальной драмы «Вихрь» о пожилой паре, которая пытается бороться с прогрессирующей деменцией. Говоря о своих будущих фильмах, Ноэ рассказал:

«Я уже снял фильм о старости, так что следующий будет о чем-то другом. Я хотел бы снять фильм, в котором главными героями будут маленькие дети в возрасте от трех до пяти лет. У них будет очень небольшое количество диалогов. Мне нравятся фильмы с детьми. У меня самого нет детей, но я к ним хорошо отношусь».

Он также сказал, что мечтает создать некий «амбициозный документальный фильм» с большим бюджетом:

«Я хотел бы сделать документальный фильм с большим бюджетом. Меня привлекают, конечно же, не сами деньги, а то, что в таком проекте я смогу задействовать широкий инструментарий кинематографических приемов, которые используются в рекламе или блокбастерах. Например, тщательно продуманные спецэффекты, дроны и оригинальный саундтрек».

«Вихрь» уже доступен к просмотру на цифровых платформах, в том числе российских.