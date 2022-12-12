К выходу готовится сериал «Царская прививка» с Ириной Пеговой в роли Екатерины II

На территории государственного музея-заповедника «Царское село» стартовал заключительный этап съемок исторического сериала «Царская прививка» с Ириной Пеговой в образе императрицы Екатерины II.

Зрителям готовят увлекательную историю о первой массовой вакцинации в России, произошедшей в XVIII веке — тогда это спасло бесчисленное количество жизней. В 1768 году, в самый разгар суровой эпидемии оспы, Екатерина II постановила указ об обязательном прививании от этой болезни. Для наглядности она вместе с юным цесаревичем Павлом первой прошла профилактическую медицинскую процедуру. Все это разворачивается в крайне неблагополучный период на фоне крестьянских бунтов, надвигающейся войны с Турцией и нарастающих придворных интриг. Несмотря на сторонние сложности, указ необходимо выполнить любой ценой, иначе страшная болезнь унесет еще больше человеческих жизней.

В остальной актерский состав вошли Филипп Янковский, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Антон Денисенко, Сергей Марин, Полина Резаева, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Алексей Батанин, Петар Зекавица и Алексей Ведерников. Режиссером выступает Егор Анашкин («Кровавая барыня»).

Премьера «Царской прививки» состоится на платформе «Смотрим» в 2023 году, после чего сериал выйдет в эфире телеканала «Россия».