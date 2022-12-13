Netflix опубликовал инфографику с хронологией телевселенной «Ведьмака»

Создатели фэнтезийного сериала «Ведьмак» опубликовали в официальных социальных сетях проекта небольшую инфографику, раскрывающую хронологию вселенной экранизации книг Анджея Сапковского. Публикация приурочена к скорой премьере мини-сериала «Ведьмак: Происхождение», который является приквелом флагманского шоу. Релиз «Происхождения» состоится 25 декабря.

События «Ведьмака: Происхождение» берутся авторами франшизы как некая точка отсчета, поскольку именно они обозначены на изображении как «нулевой» год. Новый сериал посвящен временам вселенского катаклизма, называемого Сопряжением Сфер, из-за которого в мире сериала появились монстры и, как следствие, был создан первый ведьмак, охотящийся на чудовищ.

Следующей важной точкой в хронологии авторы обозначают 1107-1165 года, на которые пришлись события анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка». Шоу посвящено приключениям ведьмака Весемира, наставника и близкого друга Геральта.

Наконец, замыкают хронологию 1206-1263 года и 1264 год, время действия первого и второго сезона «Ведьмака» соответственно. События первых серий чуть более разбросаны во времени, поскольку повествуют о разнообразных событиях из жизни Геральта, таких как знакомство с Цириллой, Йеннифэр и Лютиком, резня в Блавикене, охота на Золотого дракона и других. Благодаря тому, что герой стал ведьмаком, он приобрел неестественно долгую жизнь, поэтому практически не постарел за все эти годы. Первый сезон заканчивается битвой при Содденском холме, произошедшей в 1263 году.