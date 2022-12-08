Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушник 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости HBO представил трейлер второго сезона криминального сериала «Перри Мейсон»

HBO представил трейлер второго сезона криминального сериала «Перри Мейсон»

8 декабря 2022 11:46
HBO представил трейлер второго сезона криминального сериала «Перри Мейсон»

Продолжение мрачного детектива зрители смогут увидеть в начале марта.

Канал HBO опубликовал новый трейлер второго сезона детективного сериала «Перри Мейсон». К своим главным ролям в продолжении вернулись Мэттью Риз («Американцы»), Джульет Райлэнс («Собачья жизнь») и Крис Чок («12 лет рабства»). Татьяна Маслани, к сожалению, не смогла сняться во втором сезоне из-за своей занятости на производстве шоу «Женщина-Халк: Адвокат».

В основу сериала легли произведения знаменитого американского писателя детективов Эрла Стэнли Гарднера. Действие разворачивается в 1930-х годах в США, когда страна переживала тяжелые последствия Великой депрессии. Шоу посвящено детективу Перри Мейсону, которому на сей раз предстоит расследовать жестокое убийство сына могущественного нефтяного магната. Взявшись за это дело, Мейсон и его товарищи, Пол Дрейк (Чок) и Дела Стрит (Райлэнс), оказываются затянуты в мир коварных интриг и заговоров, где им приходится переосмыслить свое понимание того, что на самом деле означает быть виновным.

Шоураннерами второго сезона выступили Майкл Беглер («Больница Никербокер») и Джек Эмиел («Все любят китов»), которые сменили на этих позициях авторов первого сезона Рона Фицджералда («Мир Дикого Запада») и Ролин Джонс («Изгоняющий дьявола» 2016-2018).

Премьера второго сезона «Перри Мейсона» состоится на HBO и HBO Max 6 марта следующего года.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Related video