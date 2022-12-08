HBO представил трейлер второго сезона криминального сериала «Перри Мейсон»

Канал HBO опубликовал новый трейлер второго сезона детективного сериала «Перри Мейсон». К своим главным ролям в продолжении вернулись Мэттью Риз («Американцы»), Джульет Райлэнс («Собачья жизнь») и Крис Чок («12 лет рабства»). Татьяна Маслани, к сожалению, не смогла сняться во втором сезоне из-за своей занятости на производстве шоу «Женщина-Халк: Адвокат».

В основу сериала легли произведения знаменитого американского писателя детективов Эрла Стэнли Гарднера. Действие разворачивается в 1930-х годах в США, когда страна переживала тяжелые последствия Великой депрессии. Шоу посвящено детективу Перри Мейсону, которому на сей раз предстоит расследовать жестокое убийство сына могущественного нефтяного магната. Взявшись за это дело, Мейсон и его товарищи, Пол Дрейк (Чок) и Дела Стрит (Райлэнс), оказываются затянуты в мир коварных интриг и заговоров, где им приходится переосмыслить свое понимание того, что на самом деле означает быть виновным.

Шоураннерами второго сезона выступили Майкл Беглер («Больница Никербокер») и Джек Эмиел («Все любят китов»), которые сменили на этих позициях авторов первого сезона Рона Фицджералда («Мир Дикого Запада») и Ролин Джонс («Изгоняющий дьявола» 2016-2018).

Премьера второго сезона «Перри Мейсона» состоится на HBO и HBO Max 6 марта следующего года.