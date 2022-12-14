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Киноафиша Новости По впервые покидает Китай в трейлере второго сезона мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»

По впервые покидает Китай в трейлере второго сезона мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»

14 декабря 2022 15:10
По впервые покидает Китай в трейлере второго сезона мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»

Продолжение приключений война-панды и его друзей зрители смогут увидеть в январе.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона анимационного сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона». Это продолжение серии фильмов о мире зверей, владеющих боевыми искусствами. Центральных персонажей вновь озвучили Джек Блэк («Школа рока»), Рита Ора («Левша»), Ранума Пантаки («Всем встать») и Джеймс Хун («Все везде и сразу»).

В первом сезоне легендарный воин По (Блэк) вместе с товарищами отправился в путешествие, чтобы помешать злодеям Клаусу (Крис Гир) и Веруке (Делла Саба) собрать коллекцию из четырех оружий Тяньшиан, которые даруют своим владельцам опасные способности. Во втором сезоне По продолжает опасную миссию. В компании английского рыцаря Бродячего Клинка (Ора), мастер-вора Рухмини (Пантаки) и своего отца мистера Пинга (Хун) он покидает Китай, чтобы отправиться в Центральную Америку, Индию и другие уголки света. Также недавно было объявлено, что в новом сезоне зрителям будет представлен специальный эпизод, посвященный традициям празднования китайского Нового года.

Создателями и продюсерами новых серий являются Питер Хастингс («Черный плащ») и Шант Нигогосян («Кровь Зевса»).

Второй сезон «Кунг-фу Панды: Рыцарь дракона» выйдет на Netflix 12 января следующего года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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