По впервые покидает Китай в трейлере второго сезона мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона анимационного сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона». Это продолжение серии фильмов о мире зверей, владеющих боевыми искусствами. Центральных персонажей вновь озвучили Джек Блэк («Школа рока»), Рита Ора («Левша»), Ранума Пантаки («Всем встать») и Джеймс Хун («Все везде и сразу»).

В первом сезоне легендарный воин По (Блэк) вместе с товарищами отправился в путешествие, чтобы помешать злодеям Клаусу (Крис Гир) и Веруке (Делла Саба) собрать коллекцию из четырех оружий Тяньшиан, которые даруют своим владельцам опасные способности. Во втором сезоне По продолжает опасную миссию. В компании английского рыцаря Бродячего Клинка (Ора), мастер-вора Рухмини (Пантаки) и своего отца мистера Пинга (Хун) он покидает Китай, чтобы отправиться в Центральную Америку, Индию и другие уголки света. Также недавно было объявлено, что в новом сезоне зрителям будет представлен специальный эпизод, посвященный традициям празднования китайского Нового года.

Создателями и продюсерами новых серий являются Питер Хастингс («Черный плащ») и Шант Нигогосян («Кровь Зевса»).

Второй сезон «Кунг-фу Панды: Рыцарь дракона» выйдет на Netflix 12 января следующего года.