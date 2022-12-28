В сети появился концепт-арт из отмененного фильма Джеймса Кэмерона о Человеке-пауке

В 1990-х годах режиссер Джеймс Кэмерон очень хотел снять фильм о Человеке-пауке, однако мечте постановщика не суждено было сбыться из-за проблем с правами на интеллектуальную собственность. На фоне премьеры «Аватара: Путь воды» в сети всплыл старинный концепт-арт отмененной ленты, причем в двух вариантах — в цвете и черно-белый.

Кэмерон работал над «Человеком-пауком» довольно долго. Режиссер с большой теплотой относится к несостоявшейся ленте. Более того, создатель «Титаника» и «Терминатора» считает этот проект своим лучшим неснятым фильмом. Не знающий промахов кинематографист хотел сделать знаменитого супергероя максимально приземленным и приближенным к реальности. Из просочившихся подробностей известно, что в черновом сценарии Кэмерона было много ненормативной лексики и очень резких диалогов, поэтому в сравнении современными экранизациями тон истории был гораздо более «взрослый». Еще режиссер слишком далеко зашел в своей метафоре подросткового полового созревания, а злодеями у него значились Электро и Песочный человек.

На роль Питера Паркера прочили нескольких актеров, в числе которых были еще совсем молодой Эдвард Ферлонг из «Терминатора 2» и Леонардо ДиКаприо. Позднее к последнему обращался и Сэм Рэйми, но не сложилось, и роль в итоге досталась Тоби Магуайру.

В совместных планах Sony Pictures и Marvel Studios уже значится новая трилогия про Паука, главную роль в которой вновь сыграет Том Холланд. По слухам, следующая картина должна выйти в 2025 году.