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Киноафиша Новости В канун Нового года состоится премьера праздничной комедии «Оливье»

В канун Нового года состоится премьера праздничной комедии «Оливье»

19 декабря 2022 17:23
В канун Нового года состоится премьера праздничной комедии «Оливье»

Фильм о конфликте шумных родственников за новогодним столом.

В канун Нового года, 29 декабря, на платформах «Кинопоиск» и PREMIER состоится релиз праздничной семейной комедии «Оливье», сделанной в лучших традициях советских лент. Доступен трейлер, в котором наглядно отражена вся суть фильма.

Согласно сюжету, незадолго до празднования Нового года к знаменитому советскому артисту Михаилу Верину (Сергей Шакуров) приезжают его взрослые дети. Визит родственников носит не только праздничный характер, ведь все они также хотят выяснить, кому из них пожилой сатирик оставит в наследство большую квартиру, расположенную в самом центре Москвы. Ситуация обретает комичный оборот, когда на пороге дома дедушки их встречает красивая темнокожая девушка Люба (Тереза Диуро) — ее Верин представляет своей новоявленной невестой. Далее склочные гости начинают паниковать, переживая за то, что теперь жилплощадь уйдет не в те руки. Возмущенные дети поочередно пытаются склонить чащу весов в свою пользу, в результате чего за столом начинается смешной конфликт.

В актерский состав также вошли Станислав Дужников, Ирина Пегова, Марина Петренко, Антон Денисенко, Елена Полянская, Виктория Разумовская, Егор Сазыкин и Владимир Иванов. Режиссерами выступают Андрей Никифоров («Ты ж мать!») и Игорь Четвериков («Правила геймера»). Сценарий написал Алексей Зюзин («Интерны», «Семь ужинов»).

Фото: «Кинопоиск»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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