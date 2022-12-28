Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чебурашка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Триллер «Слон» с Павлом Прилучным получил дату премьеры на стриминге

Триллер «Слон» с Павлом Прилучным получил дату премьеры на стриминге

28 декабря 2022 15:20
Триллер «Слон» с Павлом Прилучным получил дату премьеры на стриминге

Фильм о мужчине, который пытается спасти своего сына.

Вышедший в ноябре наряженный драматический триллер «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли обрел официальную дату премьеры на стриминге. Сделанная в формате «фильм-расследование» история будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION уже 1 января 2023 года.

В центре повествования окажется простой провинциал по имени Сергей (Прилучный), который направляется из Воронежа в Москву на хорошей машине с увесистой пачкой купюр на пассажирском сидении. Главный герой мчится в мегаполис к своему сыну, которому требуется срочная дорогостоящая операция по пересадке сердца. Откуда у персонажа подобная сумма и автомобиль — неизвестно. В пути Сергея кто-то постоянно отвлекает звонками. Коллеги, полицейские и бандиты задают ему вопросы о пропавшем начальнике, но дать честный ответ мужчина не может и не хочет. У него есть задача первостепенной важности — нужно как можно быстрее пересечь более 540 километров и спасти родного ребенка.

Сценаристом и режиссером фильма выступает Гарик Петросян. Вместе с Прилучным в касте задействованы Наталья Лански, Владимир Брест, Дмитрий Орлов, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Олег Толстенко, Игорь Лесов, Любовь Рубцова, Давид Мхитарель и Александр Рожковский.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников Читать далее 27 декабря 2022
Когда покажут «Один дома» по телевизору? Когда покажут «Один дома» по телевизору? Читать далее 28 декабря 2022
Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы 2023? Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы 2023? Читать далее 27 декабря 2022
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Читать далее 26 декабря 2022
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Читать далее 29 декабря 2022
Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Читать далее 27 декабря 2022
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах «Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах Читать далее 28 декабря 2022
Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Читать далее 28 декабря 2022
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Читать далее 26 декабря 2022
Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Читать далее 28 декабря 2022
Related video