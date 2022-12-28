Триллер «Слон» с Павлом Прилучным получил дату премьеры на стриминге

Вышедший в ноябре наряженный драматический триллер «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли обрел официальную дату премьеры на стриминге. Сделанная в формате «фильм-расследование» история будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION уже 1 января 2023 года.

В центре повествования окажется простой провинциал по имени Сергей (Прилучный), который направляется из Воронежа в Москву на хорошей машине с увесистой пачкой купюр на пассажирском сидении. Главный герой мчится в мегаполис к своему сыну, которому требуется срочная дорогостоящая операция по пересадке сердца. Откуда у персонажа подобная сумма и автомобиль — неизвестно. В пути Сергея кто-то постоянно отвлекает звонками. Коллеги, полицейские и бандиты задают ему вопросы о пропавшем начальнике, но дать честный ответ мужчина не может и не хочет. У него есть задача первостепенной важности — нужно как можно быстрее пересечь более 540 километров и спасти родного ребенка.

Сценаристом и режиссером фильма выступает Гарик Петросян. Вместе с Прилучным в касте задействованы Наталья Лански, Владимир Брест, Дмитрий Орлов, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Олег Толстенко, Игорь Лесов, Любовь Рубцова, Давид Мхитарель и Александр Рожковский.