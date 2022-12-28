Вин Дизель сообщил, когда выйдет первый трейлер «Форсажа 10»

Вин Дизель сообщил о том, что первый трейлер предстоящего «Форсажа 10» появится в сети менее чем через два месяца. Об этом актер рассказал в новом посте в своих социальных сетях:

«Фото со съемочной площадки... брат и сестра. Меньше двух месяцев до премьеры трейлера «Форсажа 10»!!! #Toretto»

К своему посту Дизель прикрепил фотографию со съемочной площадки, на которой он обнимается с Джорданой Брюстер, исполнительницей роли Мии Торетто. Судя по словам актера, первый трейлер «Форсажа 10» выйдет в свет приблизительно в середине февраля.

Кроме Дизеля и Брюстер, к своим ролям в десятой части экшен-франшизы вернутся и другие ее постоянные звезды, такие как Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Натали Эммануэль и другие. Кроме того, в будущем фильме к серии присоединится множество новых актеров, например, Джейсон Момоа («Аквамен»), исполняющий роль очередного помощника злодейки Сайфер (Терон) по имени Данте, а также звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон.

Режиссером «Форсажа 10» выступает Луи Летерье, автор фильмов «Иллюзия обмана», «Битва Титанов» и «Невероятный Халк». Джастин Лин, снявший пять из десяти частей «Форсажа» и объявивший об уходе с поста режиссера после выхода последней на данный момент девятой части серии, остается продюсером проекта.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая 2023 года.