Гильермо дель Торо собирается приступить к съемкам своего нового фильма в августе 2023 года

Режиссер Гильермо дель Торо сейчас активно общается с прессой в связи с релизом своей мрачной адаптации «Пиноккио», которую критики единогласно восхваляют — рейтинг мультфильма на сайте Rotten Tomatoes в данный момент составляет 98% положительных отзывов. В свежем интервью порталу Collider, приуроченному к релизу анимационной ленты, мексиканский мастер поделился рассуждениями о потенциальном втором сезоне своей антологии Netflix «Кабинет редкостей». В ходе разговора кинематографист внезапно сообщил и о своем новом полнометражном проекте:

«Мы получили данные по «Кабинету редкостей», и я даже опубликовал в сети новость о миллиарде просмотров ну или что-то в этом роде. Тяжело рассуждать, будет второй сезон или нет — это слишком загадочный процесс. В любом случае для меня это отличная новость, потому что спродюсировать за год, по сути, восемь фильмов было очень и очень тяжело. Я был бы рад реализовать еще один сезон, где за камерой стояли бы по-настоящему интересные постановщики, но с другой стороны, скорее всего, уже в августе у меня начнутся съемки новой полнометражной ленты, которые точно будут не легкими. В общем, если Netflix скажет «да», то мы приложим все усилия и сделаем продолжение, ну а в случае, если ничего не получится, я просто вздохну с облегчением».

Детали своей новой картины Дель Торо раскрывать не стал, но учитывая сказанное, слишком долго ожидать подробности точно не придется.