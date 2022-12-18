Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года

В 2022 году свет увидели многие ожидаемые кинопремьеры и сериалы. Однако далеко не все новинки оправдали доверие зрителей и окупили старания своих создателей. Удивительно, что среди провальных оказались не только безликие проходные фильмы, но и творения признанных мастеров, продолжения популярных медиафраншиз, да и сами актеры и режиссеры в 2022-м частенько тоже становились участниками громких скандалов. Разбираемся, кто и почему провалился в уходящем году?

Столь ожидаемая поклонниками Marvel экранизация комикса о докторе-вампире Морбиусе в итоге стала одним из главных разочарований года. «Рейтинг свежести» фильма на международном сайте Rotten Tomatoes составил всего 16% из 100. Критики назвали фильм «заурядным, невразумительным и граничащим с абсурдом». А простые зрители, в свою очередь, оценили его на 3+ из 5+ возможных баллов. К слову, это худшая оценка супергеройской экранизации со времен провальной «Фантастической четверки» 2015 года. По всеобщему мнению, главной проблемой фильма стал «неинтересный и ленивый» сценарий и относительно небольшой для Marvel бюджет ($75 млн). К сожалению, такие отзывы ставят под вопрос не только продолжение франшизы, но и появление Джареда Лето в других фильмах киновселенной.

Морбиус

Казалось бы, приквел столь знаменитой и коммерчески успешной «Истории игрушек» не мог провалиться в прокате. Однако мультфильм не просто провалился, а сделал это с громким треском. В кинотеатрах всего мира он собрал всего 214,9 млн долларов… при затраченном на съемки бюджете в 200 миллионов! Анимация рассказывает предысторию астронавта Базза Лайтера, который впоследствии стал прототипом для одноименной игрушки. Однако, судя по всему, юные зрители и их родители ждали от франшизы чего-то иного. Либо они просто устали от бесконечных продолжений и спин-оффов, ведь даже самая вкусная пища в конце концов приедается. По итогам фильм назван одним из самых неудачных проектов за всю историю компании Pixar.

Базз Лайтер

«Отмена» Джонни Деппа и провальные «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Конечно, наш «антирейтинг» был бы неполным без третьей части «Фантастических тварей». Не будем даже упоминать всю критику этого фильма, которой уже несколько месяцев и без того полнится Интернет. Сосредоточимся лучше на объективных причинах провала картины. Во-первых, многие преданные поклонники франшизы стали буквально плеваться в ее сторону из-за скандальной «отмены» неповторимого Джонни Деппа. Напомним, именно он на протяжении двух предыдущих фильмов играл главного злодея и бывшего друга Дамблдора – волшебника Грин-де-Вальда. Однако из-за скандального суда с Эмбер Херд компания Warner Bros. «вежливо попросила» Деппа уволиться. Увы, несмотря на максимально достойную замену в лице Мадса Миккельсена, вместе с Джонни ушла и популярность «тварей». Также свою лепту внесло трансофобное высказывание Джоан Роулинг, которое оскорбило сторонников ЛГБТК+. Кроме того, зрители, которым нравились предыдущие части фильма, отметили недостаток в кадре тех самых волшебных тварей и довольно сумбурный сюжет, внезапно переключившийся с Ньюта Саламандера на Альбуса Дамблдора.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Начнем с того, что этот фильм-катастрофа действительно сумел заметно выделиться в прокате… катастрофически маленькими кассовыми сборами. Он принес своим создателям 44,3 миллиона при бюджете в 150 миллионов долларов, то есть окупилось меньше трети затраченной на производство суммы. Тянет на антирекорд 2022 года! На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 36%, а на IMDb – 5,2 балла. Судя по всему, режиссер и сценарист Роланд Эммерих капитально просчитался с жанром… ну или с годом выпуска фильма. Глобальные катастрофы давно приелись зрителям, тем более что в последние несколько лет, начиная с пандемии коронавируса, они преследовали аудиторию не только на экране, но и в реальном мире. Студия Lionsgate неоднократно пожалела о выпуске «Падения Луны». И все же неунывающий Эммерих надеется снять целых два сиквела – причем «еще более безумных, чем оригинальный фильм».

Падение Луны

Много претензий к «Блондинке»

Биографическая драма о жизни Мэрилин Монро стала, пожалуй, самой скандальной и неоднозначной премьерой года. Мнения зрителей и критиков разделились ровно напополам, отсюда и «говорящие» нейтральные оценки: 5,5 балла из 10 на Rotten Tomatoes и 50 баллов из 100 на Metacritic. При этом сам фильм никак нельзя назвать нейтральным ни в одном из смыслов. Визуальную подачу картины, а также игру актрисы Аны де Армас высоко оценили практически все критики. Восходящая звезда даже получила статуэтку на Фестивале американского кино в Довиле. Однако серьезные вопросы у мирового сообщества возникли к сценарию и режиссерскому видению. Многие зрители называют фильм «тянучим, муторным и грязным» из-за детальных сцен секса и множества жестоких моментов. Сам режиссер Эндрю Доминик заявил, что отрицательный прием его картины аудиторией связан с тем, что его героиня – не феминистка. Он стремился показать Монро такой, какой она была в реальности, а публике требовалась «сильная, эмансипированная героиня» и «еще один пример для подражания».

Блондинка

«Джиперс Криперс: Возрожденный» – провальный перезапуск хоррор-франшизы

Перезапуск знаменитой хоррор-франшизы не просто получил низкие рейтинги, а буквально пробил дно. На Rotten Tomatoes критики присвоили ему уникальную оценку в 0% одобрения. Массовая аудитория оказалась чуть добрее и пожаловала фильму 16%, а на IMDb его оценили на 2,4 балла из 10. Вся суть отзывов сводится к «лучший пример того, как не надо снимать фильмы ужасов» и «мне жаль, что я это видел». По итогам проката «Возрожденный» был признан не только худшей частью франшизы, но и одним из худших хорроров в истории кино. Комментарии тут излишни.

Джиперс Криперс: Возрожденный

Странные выходки Эзры Миллера и «Флэш» под угрозой

Этот супергеройский фильм не успел даже провалиться… он просто не вышел в прокат, хотя был полностью отснят и смонтирован еще летом 2022 года. Причиной многочисленных отсрочек и переносов премьеры стало вопиющее поведение исполнителя главной роли – 29-летнего Эзры Миллера. Из-за проблем с алкоголем парень сначала чуть не задушил фанатку в 2020 году. Затем в марте 2022-го он устроил пьяную драку в баре на Гавайях, в апреле швырнул в девушку на вечеринке стулом, а в мае и вовсе похитил из чьих-то частных владений несколько бутылок вина. В итоге исполнительный директор Warner Bros. Дэвид Заслав отложил выход фильма до разрешения этой ситуации. Компания уже наняла специалистов для исцеления Эзры от зависимости, после чего он принес публичные извинения. Это дает фанатам актера надежду на обещанную премьеру «Флэша» в июне 2023 года. Но все еще существует риск полной отмены фильма и «выброса» отснятого материала на ветер. Если Миллер не образумится, а истцы не примут извинения, заменить актера будет уже невозможно, ведь он фигурирует практически во всех сценах ленты.

Эзра Миллер

В сентябре канал Discovery+ представил новый документальный сериал о постыдных похождениях актера Арми Хаммера и других членов его семейства. По задумке, премьера должна была взорвать рейтинги, но вместо этого она лишь добавила грязи в и без того утомившую всех историю. Напомним, в 2021 году бывшая девушка Арми Кортни Вучекович заявила о жестоком обращении и сексуальном насилии со стороны звезды. Аналогичные обвинения выдвинули еще несколько женщин, а в одной из популярных соцсетей появились скриншоты переписок актера, в которых он признавался в склонности к БДСМ, жестокости и даже каннибализму. Несмотря на то, что Хаммер опроверг обвинения и продолжил сниматься в новых фильмах (например, недавно он появился в детективе «Смерть на Ниле»), неприятный осадок остался у всего мирового сообщества. Критики сходятся на том, что основная ошибка создателей сериала – изначальный выбор жанра. Художественная лента о семье Хаммеров могла бы стать чуть ли не современной версией «Игры престолов», в то время как документалка лишь подогрела интерес к личной жизни, но явно не к творчеству актера.

Дом Хаммера

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака»

Поклонников сериала о Геральте из Ривии тоже постиг серьезный удар. Пока что проект не провалился, однако все предпосылки для этого были созданы в 2022 году. В октябре Netflix огорошил зрителей шокирующей новостью: главного актера каста решили заменить! С первого по третий сезоны ведьмака с медальоном Школы Волка играл «Супермен» Генри Кавилл (кстати, к этой роли он тоже больше не вернётся). Контракт с актером на предстоящий четвертый сезон «Ведьмака» был разорван. О причинах инцидента пока умалчивают как студия, так и сам Кавилл. Известно, что новым Геральтом станет австралийский актер Лиам Хемсворт. Как он впишется в эту роль, пока неизвестно, но не исключено, что многие прежние фанаты теперь отвернутся от проекта.

Генри Кавилл

Неподобающее поведение Билла Мюррея на съемках «Все мы смертны»

Съемки этой ожидаемой драмы по мемуарам хирурга Атула Гаванде попросту остановили на полпути из-за скандала вокруг актера Билла Мюррея. Премьера должна была состояться в 2023 году, но теперь ее перенесли на неопределенный срок до выяснения обстоятельств дела. Вероятно, Мюррея даже придется заменить кем-то другим, а готовые сцены с ним отснять заново. Подробности скандала не разглашаются, ясно лишь одно: на актера поступили многочисленные жалобы коллег и обвинения в «неподобающем поведении», что бы это ни значило. Вероятно, речь идет о грубых высказываниях и оскорблениях в адрес других людей. Ранее Билл уже становился фигурантом подобных «разборок». Например, в 2021 году актриса Люси Лью, которая играла вместе с Мюрреем в «Ангелах Чарли», пожаловалась журналистам, что старший коллега буквально «наехал» на нее на пустом месте, сильно подпортив атмосферу на съемках.

Билл Мюррей

Неэтичное отношение создателей сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» к семьям жертв

Этот проект стал для Netflix одновременно и триумфом, и провалом. Что касается рейтингов и количества просмотров, сериал держится на высоте. Еще бы: шоу в таких эмоциональных красках раскрывает историю одного из самых известных и кровожадных маньяков. Но премьера не обошлась и без неприятных происшествий. В частности, уже после выхода сериала стало известно, что сюжет не был согласован с родственниками жертв Дамера. Более того, создатели проекта даже не сочли нужным получить их разрешение на использование материалов дела. Кузен Эррола Линдси, с которым убийца жестоко расправился в 1991 году, заявил, что сериал заставляет семьи против своей воли еще раз переживать те трагические события. Согласитесь, так себе реклама для популярного проекта!

Монстр: История Джеффри Дамера

Скандал вокруг фильма «Не беспокойся, дорогая»

Второй полнометражный фильм Оливии Уайлд действительно привлек немало внимания зрителей и прессы… вот только не сценарием и даже не актерской игрой, а целым клубком ссор и подковерных интриг внутри съемочной группы. Во-первых, на фестивале CinemaCon-2022 в апреле режиссеру прямо на сцену вынесли пакет с документами на развод от ее бывшего мужа – актера Джейсона Судейкиса. А во-вторых, множество сплетен вызвал скандал между Уайлд и исполнительницей главной роли Флоренс Пью. Несмотря на договор о совместном продвижении проекта, актриса вплоть до самого выхода картины не написала в соцсетях ни слова о съемках. На презентацию фильма в Венеции она просто не явилась (хотя и присутствовала на самом фестивале), а также не снялась ни на одном фото совместно с Оливией. По словам самой Пью, ее оскорбило, что в трейлерах фильма все внимание было сконцентрировано на ее постельных сценах с Гарри Стайлсом, что создало неверный образ ее героини. Ситуацию усугубил завязавшийся на съемочной площадке роман Стайлса с самой Уайлд, который негативно сказался на отношениях буквально всех со всеми. А вишенкой на торте стал недоказанный плевок, который Крис Пайн якобы совершил в сторону Гарри Стайлса на премьерном показе.

Команда фильма «Не беспокойся, дорогая» на Венецианском кинофестивале

Драка Уилла Смита на вручении «Оскара»

К сожалению, серьезные провалы в уходящем году случались не только с конкретными фильмами, но и в жизни самих актеров. 27 марта Уилл Смит вместе с супругой Джадой Пинкетт Смит явился на 94-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар», чтобы забрать свою статуэтку за работу в фильме «Король Ричард». Но из-за неудачной шутки ведущего праздник превратился в большой скандал. Комик Крис Рок назвал Джаду «солдатом Джейн», намекая на ее облысение из-за болезни. Уилл не стерпел этой насмешки над женой, вышел на сцену и на глазах у зрителей ударил мужчину по лицу. Несмотря на то, что впоследствии актер принес свои извинения, Американская киноакадемия запретила ему появляться на церемонии в течение 10 лет. Как инцидент скажется на дальнейшей карьере Смита, пока неизвестно.

«Оскар-2022»

Уход Disney из России

И наконец, грустная новость «на десерт»: с 14 декабря 2022 года детский канал Disney прекратил вещание в России, а в марте компания объявила, что покидает российский рынок и больше не будет дублировать свои фильмы и сериалы на русский язык. В московском офисе также сообщили, что закупка диснеевских мультфильмов и сериалов стала нерентабельной после разрыва отношений с крупными международными платежными системами. Известно, что на место канала Disney придет новый отечественный аналог – некий проект под названием «Солнце», который займется трансляцией популярных детских фильмов и мультиков.