Анна Кендрик вырывается из пут обаятельного манипулятора в трейлере триллера «Элис, дорогая»

Студия Lionsgate выпустила дебютный трейлер психологического триллера «Элис, дорогая», который повествует о девушке, застрявшей в отношениях с манипулятором. Главную роль в картине сыграла номинантка на премию «Оскар» Анна Кендрик.

В центре сюжета окажется молодая девушка Элис (Кендрик), состоящая в отношениях с абьюзивным бойфрендом Саймоном (Чарли Каррик). Однажды героиня отправляется на отдых вместе с подругами, где получает шанс провести время вдали от своего парня. При помощи своих подруг Элис постепенно переосмысляет свои отношения с Саймоном и понимает, что на самом деле испытывает не любовь, а зависимость. Когда влияние мужчины начинает ослабевать над ней, он решает проверить Элис на прочность.

Сняла фильм Мэри Найи, дочь актеров Билла Найи и Дайаны Куик. Для нее этот проект стал полнометражным режиссерским дебютом. Ранее она снимала лишь эпизоды британских сериалов «Индустрия» и «Следы». Сценарий написали авторы драмы «Дочки-матери» Аланна Френсис и Марк ван Де Вен. В остальной исполнительский состав вошли Вунми Моссаку, Каньехтио Хорн, Дэниэл Столфи, Маири Бабб, Сара Брадин и Тони Эллванд.

Мировая премьера картины состоялась осенью в рамках международного кинофестиваля в Торонто, а ограниченный релиз в США намечен на 30 декабря. До широкого проката фильм доберется 20 января 2023 года.