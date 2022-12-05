«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу

На прошлой неделе в бразильском городе Сан-Паулу состоялся очередной фестиваль Comic-Con. В рамках мероприятия Amazon поделилась несколькими новыми деталями о своих ожидаемых сериальных новинках. Рассказываем о всех важнейших анонсах, которые компания сделала на мероприятии.

«Властелин колец: Кольца власти»

Презентация началась с появления на сцене актерского состава «Властелина колец: Кольца власти», которое было встречено громкими аплодисментами.

Пуэрториканский исполнитель Исмаэль Крус Кордова решил поговорить с собравшимися на их родном португальском языке, чем вновь вызвал волну оваций. Позже он рассказал о своем персонаже Арондире, отметив тот факт, что он является первым черным эльфом во всей франшизе «Властелин колец». Кордова подчеркнул, что благодаря национальному разнообразию каста он смог внести уникальную черту в свою работу над образом: боевой стиль Арондира был основан на бразильском боевом искусстве капоэйре.

Остальные актеры разобрали некоторые сцены из сериала. Например, Синтия Аддай-Робинсон призналась, что знаменитая сцена, в которой королева-регент Мириэль сидит на вершине холма, была снята в ее первый день на съемочной площадке. Другие актеры согласись, что теперь они четко осознают, что являются частью чего-то большего, даже если на съемочной площадке им так не казалось.

Второй сезон «Колеса времени»

После этого на сцену вышли звезды «Колеса времени» Донал Финн, Сеара Ковени и Кейт Флитвуд. Три актера рассказали о будущем втором сезоне фэнтезийного сериала. Ковени, недавно присоединившаяся к проекту, сказала, что для нее переход от фанатки шоу к исполнительнице главной роли стал настоящим шоком.

Трио также представило пару эксклюзивных сцен из будущих серий, которые ранее также были показаны на Comic-Con в Нью-Йорке. В первой сцене Мэт (Финн) находится в заточении и подвергается пыткам со стороны члена «Айз Седай» Лиандрин Гирале (Флитвуд). Во второй мы видим новую героиню Элейн (Ковени) в Белой башне. По признанию актрисы, именно эту сцену ей пришлось сыграть на прослушивании.

Третий сезон «Джека Райана»

21 декабря на Amazon Prime Video состоится премьера третьего сезона популярного шпионского триллера «Джек Райан», поэтому вряд ли презентация компании могла обойтись без этого сериала. Представлять новости по проекту вышли Майкл Келли и Бетти Гэбриэл, чей персонаж дебютирует в шоу в новых сериях.

Келли почти раскрыл публике несколько спойлеров третьего сезона, но в конечном итоге смог сдержаться. Актер отметил, что в продолжении зрители увидят совершенно другую сторону его персонажа Майка Ноября, так как он оказался в безвыходном положении после создания собственного агентства.

Габриэл рассказала, что она очень нервничала из-за своей роли, но все же сумела взять себя в руки на площадке. Она сыграла нового начальника Райана (Джон Красински). В конце дуэт также представил официальный трейлер, в котором Джек вынужден пуститься в бега, так как теперь его преследуют и новые враги, и старые товарищи.

«Периферийные устройства»

Также на мероприятии появилась Хлоя Грейс Морец, чтобы поговорить о своем недавнем научно-фантастическом сериале «Периферийные устройства» с его продюсером Лизой Джой. Выход Морец вызвал бурю аплодисментов.

Актриса рассказала, что очень рада быть частью сериала, который стал для нее первым шоу, в котором она исполнила главную роль. Затем Джой и Морец поделились своим мнением о том, что отличает их проект от его ближайших аналогов: продюсер подчеркнула, что она стремится сделать сериал максимально реалистичным и избегать использования компьютерной графики. Морец добавила, что даже в тех моментах, когда создатели вынуждены были задействовать графику, актерам заранее говорили, как будет выглядеть сцена после всей цифровой обработки, чтобы они могли точно проработать сцену. Такой подход нечасто встречается в индустрии.

«Поколение «Ви» — спин-офф сериала «Пацаны»

Наконец, в конце презентации Amazon представил зрителям первый тизер-трейлер будущего сериала «Поколение «Ви», который является спин-оффом «Пацанов». В лучших традициях оригинального шоу ролик наполнен дикостью, жестокостью, непримиримостью и необузданной энергией. Премьера проекта состоится в 2023 году.