Гильермо дель Торо планирует адаптировать «Хребты безумия» в виде анимационного фильма

Режиссер Гильермо дель Торо («Аллея кошмаров») уже почти два десятилетия грезит идеей экранизации «Хребтов безумия» Говарда Лавкрафта. В какой-то момент мексиканский режиссер действительно был близок к реализации это проекта, но камнем преткновения стал слишком большой бюджет. Не помогли даже утвержденный на главную роль Том Круз и Джеймс Кэмерон в качестве продюсера — студия Universal Pictures отказалась выделять на производство картины с рейтингом R необходимые $150 млн.

Потерпев неудачу, дель Торо переключился на «Тихоокеанский рубеж», а что было дальше — уже история. Сейчас постановщик раздает интервью по случаю премьеры своего мрачного кукольного мультфильма «Пиноккио». В одной из бесед журналисты вновь затронули тему ледяного хоррора про Ктулху. Общаясь с изданием IndieWire, дель Торо заявил, что столь масштабное произведение в идеале можно было бы экранизировать в формате покадровой анимации. Он даже как-то обсуждал данный вариант с мастером визуальных эффектов и аниматором Филом Типпеттом:

«Было бы идеально экранизировать «Хребты безумия» с помощью покадровой анимации. Все-таки мы смотрим мультфильмы с искренним восторгом, намного живее реагируя на них, чем на игровое кино. Для некоторых просмотр мультика — это словно пройти сеанс гипноза. С таким отношением происходящее на экране становится чем-то по-настоящему личным».

Сейчас дель Торо плодотворно сотрудничает с Netflix, где ровно через неделю состоится релиз «Пиноккио». Стриминг обычно не страшится «взрослого» рейтинга и часто готов финансировать рискованные идеи. После публикаций приведенный выше цитаты дель Торо многие западные порталы начали выдавать размышления режиссера за истину, поэтому после интервью постановщик уточнил в своем микроблоге, что он пока не собирается заниматься «Хребтами безумия». Дель Торо написал, что никаких переговоров на официальном уровне не велось, а его слова СМИ просто вырвали из контекста.