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Киноафиша Новости Гильермо дель Торо планирует адаптировать «Хребты безумия» в виде анимационного фильма

Гильермо дель Торо планирует адаптировать «Хребты безумия» в виде анимационного фильма

2 декабря 2022 13:12
Гильермо дель Торо планирует адаптировать «Хребты безумия» в виде анимационного фильма

После работы над «Пиноккио» режиссер считает анимацию идеальным форматом для экранизации хоррора Говарда Лавкрафта.

Режиссер Гильермо дель Торо («Аллея кошмаров») уже почти два десятилетия грезит идеей экранизации «Хребтов безумия» Говарда Лавкрафта. В какой-то момент мексиканский режиссер действительно был близок к реализации это проекта, но камнем преткновения стал слишком большой бюджет. Не помогли даже утвержденный на главную роль Том Круз и Джеймс Кэмерон в качестве продюсера — студия Universal Pictures отказалась выделять на производство картины с рейтингом R необходимые $150 млн.

Потерпев неудачу, дель Торо переключился на «Тихоокеанский рубеж», а что было дальше — уже история. Сейчас постановщик раздает интервью по случаю премьеры своего мрачного кукольного мультфильма «Пиноккио». В одной из бесед журналисты вновь затронули тему ледяного хоррора про Ктулху. Общаясь с изданием IndieWire, дель Торо заявил, что столь масштабное произведение в идеале можно было бы экранизировать в формате покадровой анимации. Он даже как-то обсуждал данный вариант с мастером визуальных эффектов и аниматором Филом Типпеттом:

«Было бы идеально экранизировать «Хребты безумия» с помощью покадровой анимации. Все-таки мы смотрим мультфильмы с искренним восторгом, намного живее реагируя на них, чем на игровое кино. Для некоторых просмотр мультика — это словно пройти сеанс гипноза. С таким отношением происходящее на экране становится чем-то по-настоящему личным».

Сейчас дель Торо плодотворно сотрудничает с Netflix, где ровно через неделю состоится релиз «Пиноккио». Стриминг обычно не страшится «взрослого» рейтинга и часто готов финансировать рискованные идеи. После публикаций приведенный выше цитаты дель Торо многие западные порталы начали выдавать размышления режиссера за истину, поэтому после интервью постановщик уточнил в своем микроблоге, что он пока не собирается заниматься «Хребтами безумия». Дель Торо написал, что никаких переговоров на официальном уровне не велось, а его слова СМИ просто вырвали из контекста.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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