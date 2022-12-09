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Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон утверждает, что по части спецэффектов «Аватар» на порядок выше фильмов Marvel

Джеймс Кэмерон утверждает, что по части спецэффектов «Аватар» на порядок выше фильмов Marvel

9 декабря 2022 15:06
Джеймс Кэмерон утверждает, что по части спецэффектов «Аватар» на порядок выше фильмов Marvel

Режиссер считает, что мимика на’ви не идет ни в какое сравнение с тем, как был сделан Танос.

Джеймс Кэмерон считает, что качество компьютерной графики во франшизе «Аватар» намного превосходит спецэффекты из фильмов Marvel. Особенно это касается технологии захвата движения, с помощью которой передается мимика «компьютерных» персонажей, сыгранных реальными актерами.

Когда репортер портала ComicBook.com Брэндон Дэвис спросил Кэмерона о том, побудило ли его значительное улучшение графики в супергеройском кино за последние годы задрать планку качества спецэффектов в собственных фильмах, тот ответил:

«Очевидно, что супергеройские блокбастеры сильно стимулировали индустрию спецэффектов. Повышение спроса и бюджетов подняли весь рынок в целом. Это привнесло в кино лучшее качество графики, расширило инструментарий. То есть у нас теперь есть больше талантливых людей, которые занимаются этим».

Созданием визуальных эффектов в обоих частях «Аватара» занималась компания WETA Digital, основанная Питером Джексоном, в то время как спецэффекты для фильмов Marvel разрабатывает Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом. По мнению Кэмерона, первая студия намного лучшие справляется с технологией захвата движения и созданием эмоций на лице нарисованных персонажей:

«WETA Digital — лучшая в своем деле. Industrial Light & Magic отлично справляется с поставленными задачами, но когда дело доходит до создания эмоций на лицах персонажей... Например, Танос в этом плане меня разочаровал. Если вы уже видели «Аватар: Путь воды», то знаете, что там эта работа проделана на порядок лучше. И все благодаря труду WETA Digital».

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 16 декабря.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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