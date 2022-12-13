Неудачные дубли и создание Вещи: Netflix опубликовал два новых проморолика «Уэнсдэй»

Стрим-сервис Netflix опубликовал два новых проморолика, посвященных съемкам популярного мистического детективного сериала «Уэнсдэй».

Первый ролик представляет собой нарезку смешных неудачных дублей со съемочной площадки. Видео начинается с того, что режиссер Тим Бертон пытается сигнализировать о начале съемок странным жестом. Затем мы видим множество коротких отрывков, в которых исполнительница главной роли Дженна Ортега забывает текст, веселится в сцене дуэли и не может поставить стрелу на лук. Все неудачи неминуемо вызывают улыбку на ее лице, которую так редко можно было увидеть в сериале. В видео также появляются Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс, распевающие любовную серенаду, Эмма Майерс, танцующая в своей комнате. В одном из фрагментов Ортега случайно бросает в лицо своей экранной соседке фонарь.

Во втором ролике члены съемочной команды рассказывают о том, как им удалось воссоздать на экране персонажа Вещь. Это живая оторванная от тела кисть руки, являющаяся своеобразным питомцем в семье Аддамсов. По словам Ортеги, работать с Вещью ей было достаточно комфортно, ведь ее партнер постоянно вел с ней диалог жестами и выполнял другие действия, на которые она могла реагировать. Затем специалист по визуальным эффектам Том Тернбулл говорит, что Бертон с самого начала хотел, чтобы роль Вещи сыграл живой актер, причем этот человек должен был обладать «ловкими руками» и быть достаточно молодым, чтобы хорошо вписаться в шоу о подростках в школе. В итоге команда остановила свой выбор на Викторе Доробанте, профессиональном фокуснике, который прекрасно справился со своими задачами. Кроме того, в видео можно увидеть множество сравнений сцен с Вещью из «Уэнсдэй» с тем, как они выглядели на площадке.