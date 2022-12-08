Неудачник Вася возвращается в родное село из города в трейлере комедийной драмы «Молодость»

Прокатчик «Про:взгляд» презентовал дебютный трейлер остроумной комедийной драмы «Молодость», повествующей о беспечном аутсайдере, который возвращается в места своей юности. В рамках прошедшего 44-го Московского Международного кинофестиваля картина-размышление претендовала на почетную награду — статуэтку «Святого Георгия».

В центре сюжета окажется милый, обаятельный, но очень невезучий Вася, который приезжает из большого города в родное захолустное село. На старом месте всё уже не так, как прежде, а его бывшие одноклассники — это уже остепенившиеся взрослые люди с семьями, детьми, работой и прочими заботами. В отличие от сорокалетнего Василия, который два десятилетия пытал счастье в мегаполисе и не слишком задумывался о будущем, все они живут по традиционным правилам. В итоге протагонист осознает, что его никто не ждет и он уже никому не нужен. Основной вопрос для главного героя и зрителей: что будет делать Вася дальше?

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером картины выступает Дмитрий Давыдов («Нелегал», «Ыт», «Пугало», «Костер на ветру»). В актерский состав вошли Альберт Алексеев («Иччи»), Анатолий Стручков («Река»), Елена Маркова («Перевал Дятлова») и Павел Ченянов («Детство, которое мы не знали...»).

«Молодость» выходит в российский прокат 19 января 2023 года.