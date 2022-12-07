Ана де Армас стала самой популярной звездой 2022 года на IMDb

Один из крупнейших интернет-кинопорталов мира IMDb опубликовал свой список самых популярных кинозвезд уходящего 2022 года.

Этот рейтинг был составлен путем вычисления актеров и актрис, дольше всех занимавших первые места в IMDbPro STARmeter, специальной диаграмме, показывающий количество просмотров страниц тех или иных звезд на сайте IMDb на протяжении последних двенадцати месяцев. При этом аудитория портала насчитывает более чем 200 миллионов посетителей в месяц.

Первое место в топе заняла кубино-испанская актриса Ана де Армас, которую в этом году можно было увидеть сразу в трех проектах: боевике «Серый человек», драме «Глубокие воды» и биографической картине «Блондинка». Последний фильм вызвал крайне неоднозначную реакцию у зрителей и критиков, однако все равно стал одной из самых обсуждаемых лент последних месяцев.

На второй и третьей строчках рейтинга оказались звезды популярного фэнтези-сериала телеканала HBO «Дом Дракона» — Эмма Д’Арси и Милли Олкок соответственно.

Следующие позиции в списке заняли Джозеф Куинн («Очень странные дела»), Джулия Гарнер («Озарк» и «Изобретая Анну»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела» и «Энола Холмс»), Остин Батлер («Элвис»), Лили Джеймс («Пэм и Томми»), Зои Кравиц («Бэтмен») и Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела»).