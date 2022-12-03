Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима?

Зима – самое волшебное время в году. Новый год, длинные выходные, снег и, конечно, подарки. Уже первого декабря мы включаем любимые рождественские фильмы, чтобы создать праздничное настроение на три месяца вперед. А как провести эти месяцы, каждый решает сам. Искать приключения и веселиться с друзьями, как в «Гарри Поттере» или исследовать новую страну, как в «Хрониках Нарнии»? Пройди тест и узнай, на какой из фильмов будет похожа твоя зима.