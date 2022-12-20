Фильмы Джеймса Кэмерона сильны на дистанции: сумеет ли окупиться «Аватар 2»?

Издание Variety выпустило большую аналитическую статью, посвященную кассовому потенциалу фильма «Аватар: Путь воды».

Студия Disney потратила на производство картины по меньшей мере $350 млн. По мнению автора фильма Джеймса Кэмерона, для простого покрытия расходов на производство ленте необходимо собрать в мировом прокате не менее $2 млрд. За всю историю кино всего пяти фильмам удавалось достичь показателя в $2 млрд. Одним из них как раз является первая часть «Аватара», заработавшая $2,9 млрд.

«Аватар: Путь воды» дебютировал в кинотеатрах в прошлую пятницу, 16 декабря. За первый уик-энд он заработал $134 млн в Северной Америке и $435 млн по всему миру. Такой старт можно назвать весьма неплохим несмотря на то, что он не в полной мере оправдал прогнозы аналитиков. Важно отметить, что эта премьера стала третьим наиболее коммерчески успешным запуском фильма в прокат после начала пандемии. Первое и второе места по этому показателю занимают «Человек-паук: Нет пути домой» ($600 млн за первый уик-энд) и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($442 млн за первый уик-энд) соответственно. При этом из них только «Человеку-пауку: Нет пути домой» удалось заработать в прокате более $1 млрд — его финальные сборы составили $1,9 млрд. Двумя другими фильмами, сумевшими преодолеть отметку в $1 млрд после начала пандемии, стали «Топ Ган: Мэверик» и «Мир Юрского периода: Господство», а $2 млрд пока не смог достичь никто.

По мнению старшего аналитика сomScore Пола Дергарабедяна, несмотря на эти неутешительные показатели, «Аватар: Путь воды» все еще может показать рекордные сборы в мировом прокате. Дергарабедян обратил внимание на то, что все предыдущие проекты-рекордсмены Кэмерона никогда не пользовались ошеломительной популярностью на старте проката, а набирали ее постепенно. Например, тот же первый «Аватар» собрал за первый уик-энд всего $77 млн, но позже благодаря дорогим билетам в 3D и многократным просмотрам стал самым кассовым фильмом в истории. Примерно такой же путь прошел и «Титаник». Аналитик объяснил этот феномен тем, что фанаты этих лент не очень сильно боятся спойлеров, из-за чего у них не возникает чувства, что картину необходимо посмотреть как можно скорее.

В то же время необходимо учитывать, что пандемия сильно изменила всю киноиндустрию, поэтому «Аватару: Путь воды» пришлось выйти в прокат в совершенно иных условиях, нежели его предшественнику. Дергарабедян считает, что более или менее точно определить то, каких результатов сможет достичь сиквел, можно будет только по окончании второй недели проката. На данный момент специалисты из сферы киноиндустрии считают, что в домашнем прокате картина сможет собрать в районе от $536 млн до $600 млн.