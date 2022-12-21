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Киноафиша Новости Cериал «Соцсети» c Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро обрел дату премьеры

Cериал «Соцсети» c Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро обрел дату премьеры

21 декабря 2022 11:16
Cериал «Соцсети» c Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро обрел дату премьеры

Зрителей ждет комедийный альманах о влиянии цифровых технологий.

Российский онлайн-кинотеатр PREMIER огласил официальную дату выхода сериала-альманаха «Соцсети», в касте которого задействованы Любовь Аксенова и Кирилл Кяро. Релиз сатирического шоу на тему передовых технологий и их влияния на людей состоится в первую неделю Нового года — 7 января 2023 года.

Действие сериала развернется в недалеком будущем в Томске. Шоу будет состоять из любопытных историй об одиночестве под влиянием медиапространства. Каждая глава будет представляет собой отдельные сюжеты про современных людей, массово увлеченных социальными сетями. К примеру, Аксенова сыграла молодую домохозяйку, чей продвинутый гаджет с искусственным интеллектом отслеживает в ней уровень счастья, а Кяро воплотил образ мужчины, который обнимается со своими клиентками, чтобы помочь им справиться со стрессом.

Постановкой эпизодов занимались начинающие режиссеры Александр Дмитренко, Асаад Аббуд, Валентина Коровникова и Баяр Барадиев, а в состав сценаристов вошли Ольга Гольдфарб, Наталья Волочаевская, Валентина Коровникова, Алеко Пашаев, Максим Попов, Лилия Костенко и Артем Сагеев. В остальном исполнительском ансамбле заняты Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Евгений Шварц, Сергей Походаев и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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