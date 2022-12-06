Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» получил новый проморолик и красочный постер

В ролике показали свежие кадры и аниматронику.

Студия Paramount Pictures потихоньку активизирует рекламную кампанию приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров», которое станет новой экранизацией знаменитой настольной игры. Накануне кинокомпания презентовала колоритный постер блокбастера, на котором запечатлен основной каст, и эффектный проморолик с множеством новых сцен.

В представленном видео звездный актерский состав рассуждает о своих персонажах, отмечая, что у каждого из них собственная версия героического пути. Также исполнители пообещали крайне проработанный мир, акцентируя внимание на разнообразных монстрах. Судя по видео, некоторые существа сделаны при помощи сочетания компьютерной графики и аниматроники.

В центре повествования окажется очаровательный вор-планировщик, собирающий команду отважных авантюристов, чтобы исправить непростительную ошибку и совершить крупнейшее ограбление, выкрав из рук злодеев потерянную древнюю реликвию и тем самым восстановив запятнанную воровскую честь.

Главную роль в ленте сыграл Крис Пайн. В представленном промо актер воодушевленно рассказывает, что зрителям приготовили приключенческое кино в лучших традициях жанра:

«Подземелья и драконы» — это классическое приключение о путешествии героев-неудачников. Нам предстоит сражаться с драконами и злыми колдунами, чтобы спасти мир… В фильме много веселья».

В остальной каст вошли Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис, Джастис Смит, Дэйзи Хэд и Хью Грант. Авторами фильма выступают режиссеры и сценаристы Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, создавшие черную комедию «Ночные игры».

Премьера фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» намечена на 31 марта 2023 года.