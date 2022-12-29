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Студия Marvel была готова к провалу «Железного человека»

29 декабря 2022 15:16
Студия Marvel была готова к провалу «Железного человека»

Новыми фактами о производстве поделился Роберт Дауни — младший.

«Железный человек», вышедший в 2008 году, стал первым проектом Marvel Studios, и именно от его успеха зависело будущее MCU. По сути, провались фильм в прокате, никакой киновселенной в итоге бы не было. Кинокомикс начали снимать по незавершенному сценарию с постоянными переписываниями и импровизациями на площадке. Постановкой занимался тогда еще малоопытный режиссер Джон Фавро, а в качестве центральной звезды он выбрал неоднозначного Роберта Дауни — младшего. Исполнителю необходимо было вытащить на своих плечах потенциальную франшизу, но репутация артиста в те годы оставляла желать лучшего — Дауни только преодолел череду личных проблем и был чуть ли не последним человеком в Голливуде, чье имя всплывало при упоминании чего-то подобного.

Но, как известно, дерзкая авантюра продюсера Кевина Файги окупилась сполна — «Железный человек» стал безоговорочным хитом и запустил самую кассовую франшизу в истории кино, попутно отправив карьеры Файги, Дауни и Фавро в голливудскую стратосферу.

В рамках специального интервью, посвященного продвижению документальной ленты Netflix про своего отца «Роберт Дауни ст.» Дауни-младший поделился новыми подробностями создания культового блокбастера:

«Ну, во-первых, не так уж много людей верило, что «Железный человек» сможет возглавить прокат в первые входные или вообще как-либо выстрелить, поэтому нас особо не дергали. Я постоянно узнают новые сведения о финансировании. По сути, проект был всегда в шаге от списания. Так или иначе, нам это играло на руку. Была идеальная атмосфера, ведь мы не чувствовали за спиной давления от бесчисленного количества творческих взглядов. К тому времени, когда дело пошло, это напоминало союз художников или нечто вроде объединения сумасшедших, захвативших психбольницу. Я всегда припоминаю цитату Джеффа Бриджеса: «Чувак, мы снимаем независимый фильм за $200 миллионов».

История Тони Старка, чья сюжетная арка долгое время была хребтом MCU, героически завершилась в «Мстителях: Финал», но ходят слухи, что это еще не конец его приключений. По неподтвержденным данным, Дауни хотят привлечь к участию в «Мстителях: Секретные войны» — кульминационном блокбастере «Саги мультивселенной», в котором обыграют тему смешения разных реальностей.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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