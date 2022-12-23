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Киноафиша Новости Брендан Фрейзер поделился своей интерпретацией концовки фильма «Кит»

Брендан Фрейзер поделился своей интерпретацией концовки фильма «Кит»

23 декабря 2022 16:14
Брендан Фрейзер поделился своей интерпретацией концовки фильма «Кит»

По словам актера, понимание концовки может отличаться в зависимости от верований и взглядов зрителя.

В интервью Entertainment Weekly Брендан Фрейзер поделился своей интерпретацией концовки драматического фильма Даррена Аронофски «Кит», в котором актер исполнил главную роль.

Внимание, впереди спойлеры!

«Кит» повествует о болезненно толстом преподавателе литературного мастерства Чарли (Фрейзер), который пытается наладить отношения с некогда брошенной им дочерью Элли (Сэди Синк). После выхода в широкий прокат фильм получил смешанные отзывы от критиков. Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 63%.

В финальной сцене Элли спорит с Чарли о замене своего школьного эссе: она хотела отправить учителю эссе о «Моби Дике», но Чарли захотел, чтобы она послала более личный текст, потому что он лучше отражает ее саму. В итоге Элли соглашается с ним, и герои вновь проводят время вместе. Чарли просит Элли прочитать ему отравленное эссе. Когда она делает это, Чарли, несмотря на свой вес, удается встать и подойти к ней. Однако эти усилия оказываются чрезмерными для его организма, и он умирает, пока Элли читает эссе. В конце кадр заполняет яркий свет, который можно интерпретировать как восхождение Чарли на небеса или его искупление.

По словам Фрейзера, выступившего одним из соавторов сценария картины, в конце фильма его герой понимает, что ему больше незачем жить:

«Он прилагает титанические усилия, чтобы просто встать на ноги. А в этой сцене он, наконец, прорывается к ней, извиняется перед ней и дает ей понять, что совершил ошибку и сожалеет об этом. Хотя его жизнь физически не закончилась в тот момент, я думаю, что он понимает, что ему больше незачем жить. Герой, весящий как три олимпийских тяжелоатлета, делает последние шаги к своему ребенку. И экран заполняет белый свет. Они смотрят в небо, и мы видим, как Чарли воспарят над землей. Хотя понимание этой сцены сильно зависит от ваших взглядов и верований».

Стивен Д. Хантер, автор пьесы «Кит», но основе которой был написан сценарий фильма, в том же интервью добавил:

«Весь этот фильм Чарли изо всех сил пытается показать своей дочери, что он понимает ее и видит, кто она есть. И в те последние моменты ему удается это сделать с помощью эссе, за которое она получила D [аналог тройки]. Но вот ее отец говорит: «Это лучшее эссе, которое я когда-либо читал». Наконец-то она понимает, что он стал единственным человеком, который видит ее настоящую».

«Кит» вышел в мировой прокат 9 декабря.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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