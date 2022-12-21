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Киноафиша Новости «Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд

«Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд

21 декабря 2022 13:10
«Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд

Ожидается, что в январе шоу официально будет продлено на второй сезон.

Мистическому детективному сериалу «Уэнсдэй» Тима Бертона удается сохранять первенство в еженедельном рейтинге популярных проектов Netflix уже четвертую неделю подряд. Только в период с 12 по 18 декабря, спустя почти месяц после премьеры шоу 23 ноября, оно набрало 174 млн часов просмотров. В целом же с момента релиза сериал смог набрать уже 1,2 млрд часов. На данный момент среди англоязычных проектов Netflix «Уэнсдэй» уступает по популярности только четвертому сезону «Очень странных дел» (1,35 млрд часов просмотров).

Стриминговый сервис вносит изменения в рейтинг своих самых популярных проектов на основе часов просмотров, набранных тем или иным фильмом или сериалом в течение первых 28 дней после своей премьеры. Это означает, что у «Уэнсдэй» осталось всего два дня до окончания подсчета, и шоу Бертона, по-видимому, все-таки не сможет обойти в топе «Очень странные дела».

Второе место в недельном рейтинге за 12-18 декабря занял документальный сериал «Гарри и Меган». После выхода последних трех эпизодов 15 декабря шоу смогло увеличить свои просмотры с 81,6 млн часов до 97,7 млн часов. Вполне вероятно, что проект мог бы возглавить недельный чарт, если бы дебютировал в другое время года, но популярность «Уэнсдэй» ему оказалось трудно превзойти. Впрочем, «Гарри и Меган» оказался одним из самых успешных документальных сериалов в истории Netflix.

На третьем месте в англоязычном недельном рейтинге оказался «Рекрут». Это экшен-сериал об агенте ЦРУ с Ноем Сентинео в главной роли, премьера которого состоялась 16 декабря. За первые три дня шоу смогло набрать 52,3 млн часов просмотров. На четвертом месте расположился четвертый сезон реалити-шоу «Испытание соблазном». За первую полную неделю после выхода зрители посмотрели проект 37,8 млн часов. Наконец, пятое место занял анимационный сериал «Соник Прайм». Шоу дебютировало на сервисе 15 декабря и набрало 27,7 млн часов просмотров за первые четыре дня на стриминге.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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