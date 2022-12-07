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Киноафиша Новости Тим Блейк Нельсон смотрит в разбитое зеркало на первом кадре из драмы о боксе Bang Bang

Тим Блейк Нельсон смотрит в разбитое зеркало на первом кадре из драмы о боксе Bang Bang

7 декабря 2022 16:20
Тим Блейк Нельсон смотрит в разбитое зеркало на первом кадре из драмы о боксе Bang Bang

Актер сыграл бывшего спортсмена, которому приходится приглядывать за внуком.

В сети появился первый официальный кадр из комедийной драмы о бывшем боксере «Банг-Банг» (Bang Bang), главную роль в которой сыграл звезда вестерна «Старый Генри» Тим Блейк Нельсон. На представленном изображении запечатлен его мрачноватый персонаж, а сам снимок был представлен в честь завершения производства, проходившего в Кентукки.

В центре сюжета окажется суровый бывший боксер Бернард Розиски (Нельсон) по прозвищу Банг-Банг. Лучшие дни спортсмена уже давно позади и сейчас он прозябает в нищете, но внезапно он получает уникальный шанс расквитаться со своим давним соперником. Главному герою приходится приглядывать за своим внуком, и он решает использовать парня в собственных интересах, заодно обучая его мудростям держать удар перед суровой реальностью.

Тим Блейк Нельсон смотрит в разбитое зеркало на первом кадре из драмы о боксе Bang Bang

В остальной актерский состав вошли Даниэлла Пинеда («Ковбой Бибоп»), Гленн Пламмер («Одаренная»), Эндрю Линер («Академия вампиров»), Кевин Корригэн («Отступники»), Эрика Джимпел («Вероника Марс») и Нина Арианда («В роли Рикардо»). Режиссером выступил Винсент Грэшоу («Что видел Иосия», «И тогда я ухожу»). Сценарий написал Уилл Яновиц («Доула»), известный по роли в сериале «Клан Сопрано».

Создатели очень воодушевлены предстоящим фильмом, называя его «трогательным» и «остроумным», а также восхваляя сценарий и исполнителя главной роли. Дата релиза пока не объявлена.

Фото: Legion-Media; Randomix Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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