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Киноафиша Новости Фильм «Треугольник печали» получил дату релиза в российских онлайн-кинотеатрах

Фильм «Треугольник печали» получил дату релиза в российских онлайн-кинотеатрах

26 декабря 2022 15:25
Фильм «Треугольник печали» получил дату релиза в российских онлайн-кинотеатрах

Картина выйдет на сервисах KION и «Кинопоиск».

Нашумевшая сатирическая комедия Рубена Эстлунда «Треугольник печали» обрела официальную дату цифрового релиза в России. В отечественных онлайн-кинотеатрах KION и «Кинопоиск» фильм будет доступен с 5 января 2023 года.

В центре сюжета окажется пара манекенщиков Карл и Яя в исполнении звезды «King’s Man: Начало» Харриса Дикинсона и покойной Шарлби Дин. Они считают, что отношения должны быть построены на равенстве и взаимоуважении, однако их возвышенным жизненным принципам предстоит пройти серьезную проверку на прочность.

Пара получает билеты на элитный круиз, где их попутчиками становятся русский олигарх с женой и любовницей, британские торговцы оружием и сумасбродные старики. Вся эта колоритная компания ожидала встречи с капитаном корабля (Вуди Харрельсон), но в назначенный вечер судно оказалось в эпицентре мощного шторма, а потом лайнер захватили террористы. Пережить крушение удается лишь горстке счастливчиков, но они оказываются на необитаемом острове. В диких условиях происходит смена иерархии — обслуга берет верх над богачами, а единственной добытчицей еды становится бывшая уборщица Эбигейл (Долли де Леон).

Картина Эстлунда стала триумфатором 75-го Каннского кинофестиваля, завоевав «Золотую пальмовую ветвь». Для постановщика это уже третья награда на смотре — ранее он взял главный приз Канн за «Квадрат», а до этого получил награду жюри за ленту «Форс-мажор».

Фото: Plattform-Produktion
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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