Вышел трейлер фильма «Семь лиц Джейн», который сняли восемь режиссеров

В сети появлялся трейлер экспериментальной драмы The Seven Faces Of Jane («Семь лиц Джейн»). Главные роли в фильме исполнили звезды сериала «Сообщество» Гиллиан Джейкобс и Джоэл МакХэйл.

В центре сюжета — молодая девушка Джейн, которая происходит через судьбоносные изменения. Она решает покончить со своим «приземленным» образом жизни и отправится в захватывающую дорожную одиссею.

Главной художественной особенностью фильма является то, что он, по сути, был придуман восемью разными режиссерами. Каждый из авторов снимал часть картины, после чего передавал эстафету следующему постановщику и так по кругу. Эта своеобразная коллективная творческая игра была придумана еще французскими сюрреалистами и получила название «Изысканный труп». Зачастую с ее помощью создавались картины и стихи, сейчас же этот метод был перенесен в кино.

В режиссерскую команду проекта вошли сама Джейкобс, внучка Френсиса Форда Копполы Джиа Коппола («Мейнстрим»), дочь Джона Кассаветиса Ксан Кассаветис («Поцелуй проклятой»), Майкл Илума («Чи»), Райан Хеффингтон, Джулиан Дж. Хеффингтон, Кен Жонг («Доктор Кен») и Алекс Такач. Продюсером картины выступил Роман Коппола («Моцарт в джунглях»), сын Френсиса Форда Копполы и частый соавтор Уэса Андерсона.

Фильм «Семь лиц Джейн» выйдет в ограниченный прокат 13 января.