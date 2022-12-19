Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новая игрушка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер фильма «Семь лиц Джейн», который сняли восемь режиссеров

Вышел трейлер фильма «Семь лиц Джейн», который сняли восемь режиссеров

19 декабря 2022 14:20
Вышел трейлер фильма «Семь лиц Джейн», который сняли восемь режиссеров

Главные роли в фильме сыграли звезды ситкома «Сообщество».

В сети появлялся трейлер экспериментальной драмы The Seven Faces Of Jane («Семь лиц Джейн»). Главные роли в фильме исполнили звезды сериала «Сообщество» Гиллиан Джейкобс и Джоэл МакХэйл.

В центре сюжета — молодая девушка Джейн, которая происходит через судьбоносные изменения. Она решает покончить со своим «приземленным» образом жизни и отправится в захватывающую дорожную одиссею.

Главной художественной особенностью фильма является то, что он, по сути, был придуман восемью разными режиссерами. Каждый из авторов снимал часть картины, после чего передавал эстафету следующему постановщику и так по кругу. Эта своеобразная коллективная творческая игра была придумана еще французскими сюрреалистами и получила название «Изысканный труп». Зачастую с ее помощью создавались картины и стихи, сейчас же этот метод был перенесен в кино.

В режиссерскую команду проекта вошли сама Джейкобс, внучка Френсиса Форда Копполы Джиа Коппола («Мейнстрим»), дочь Джона Кассаветиса Ксан Кассаветис («Поцелуй проклятой»), Майкл Илума («Чи»), Райан Хеффингтон, Джулиан Дж. Хеффингтон, Кен Жонг («Доктор Кен») и Алекс Такач. Продюсером картины выступил Роман Коппола («Моцарт в джунглях»), сын Френсиса Форда Копполы и частый соавтор Уэса Андерсона.

Фильм «Семь лиц Джейн» выйдет в ограниченный прокат 13 января.

Фото: Gravitas Ventures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Читать далее 19 декабря 2022
Играют играючи: самые интересные сериалы про детей Играют играючи: самые интересные сериалы про детей Читать далее 19 декабря 2022
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов 16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов Читать далее 19 декабря 2022
Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга Читать далее 18 декабря 2022
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Читать далее 19 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Читать далее 19 декабря 2022
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года Читать далее 18 декабря 2022
Related video