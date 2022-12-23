Кристина Орбакайте и Гоша Куценко превращаются в роботов в трейлере «Любовь-морковь 4»

Знаменитая комединая франшиза с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко «Любовь-морковь» возвращается на большие экраны. В сети появился полноценный трейлер четвертого фильма киносерии об обмене телами, получившего грозный подзаголовок «Восстание машин».

Андрей (Куценко) и Марина (Орбакайте) Голубевы, пережившие массу безумных приключений, сталкиваются с очередным сложным испытанием — они никак не могут договориться, как правильно воспитывать младшего сына. В эру высоких технологий подростка тянет к разнообразным гаджетам, но взгляды родителей на увлечение юнца расходятся. Из-за этого Андрей и Марина не могут найти общий язык, пока в ситуацию в очередной раз не вмешивается волшебство. Наутро после очередного спора супруги просыпаются в облике роботов-экскурсоводов. Чтобы вернуть себе привычный вид, неудачливой паре предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию, однако им придется решить еще одну проблему — познав прелести человеческой жизни, машины решают навсегда остаться людьми.

Постановкой ленты занимался режиссер экшена «Балканский рубеж» Андрей Волгин, а над сценарием работали создатель франшизы Ренат Давлетьяров и Дмитрий Пинчуков («Девятаев», «Время первых»). В остальной актерский состав вошли Денис Парамонов, Алина Булынко, Саша Алексеев, Сергей Ашарин, Софья Озерова, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Парвиз Пулоди, Григорий Шевчук и Алексей Маклаков.

«Любовь-морковь: Восстание машин» стартует в кинотеатрах 30 марта 2023 года.