К выходу готовится новогодний телеспектакль с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и другими звездами

Представление для зрителей всех возрастов выйдет на экраны в канун Нового года.

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал детский музыкальный новогодний телеспектакль «Происшествия в стране Мульти-Пульти». Роли в постановке исполняют Сергей Бурунов («Последний богатырь: посланник тьмы»), Александр Петров («Стрельцов»), Данила Козловский («Молодой человек»), Евгений Цыганов («Мертвые души»), Ксения Раппопорт («Вертинский») и множество других звезд российского кино. Проект станет частью Всероссийской программы «Всё начинается с детства».

Зрителей ждет увлекательное представление о приключениях любимых героев знаменитых советских фильмов и мультфильмов. На экране воссоединиться легендарная троица Балбес (Козловский), Трус (Петров) и Бывалый (Бурунов). Вновь соберутся вместе старые друзья крокодил Гена (Цыганов), Чебурашка (Тимофей Трибунцев) и Шапокляк (Раппопорт). А изворотливому Зайцу (Виктория Исакова) предстоит снова встретиться со своим давним знакомым Волком (Алексей Серебряков). Спектакль снимался с использованием лучших образцов моды и с применением передовых телевизионных технологий.

Режиссером представления выступил Глеб Орлов, снявший отечественные блокбастеры «Поддубный» и «Либерия: Охотники за сокровищами».

Премьера «Происшествия в стране Мульти-Пульти» состоится в онлайн-кинотеатре KION 31 декабря 2022 года.