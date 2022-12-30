«Мажор в Сочи» превзошел сериал «Монастырь» по популярности на стриминге

Стриминговый сервис «Кинопоиск» объявил о том, что за первые шесть дней фильм «Мажор в Сочи», который является полнометражным продолжением популярного криминального сериала «Мажор», посмотрели более 1 млн пользователей платформы. Тем самым картина побила рекорд сервиса по количеству зрителей за первую неделю в эфире, ранее принадлежавший драматическому шоу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли.

Кроме «Монастыря», «Мажору в Сочи» также удалось превзойти по популярности многие зарубежные фильмы, представленные на «Кинопоиске», например, супергеройский блокбастер «Веном 2», документальный спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» и анимационную картину «Зверопой 2».

Главные роли в «Мажоре в Сочи» исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Виталия Корниенко («Тетя Марта»), Павел Чинарев («И снова здравствуйте!»), Роман Евдокимов («Аманат») и Павел Майков («Нулевой пациент»). По сюжету, Игорь Соколовский (Прилучный) вместе со своей дочерью Соней (Корниенко) переезжает в Краснодарский край, чтобы открыть там собственный семейный эко-отель. Однако идиллия героя длится недолго, ведь вскоре он переходит дорогу местному авторитету.