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Киноафиша Новости Вышел трейлер микробюджетного фильма ужасов «Скинмаринк»

Вышел трейлер микробюджетного фильма ужасов «Скинмаринк»

12 декабря 2022 16:55
Вышел трейлер микробюджетного фильма ужасов «Скинмаринк»

Хоррор о детях, оказавшихся в закрытом доме посреди ночи.

Видеосервис Shudder, специализирующийся в основном на фильмах ужасов, презентовал трейлер микробюджетного фестивального хоррора «Скинмаринк» (Skinamarink). Бюджет картины составил всего $15 тысяч, вызывая ассоциации с «Паранормальным явлением».

«Скинмаринк» представляет собой исследование наиболее распространенных детских страхов. В центре повествования окажутся двое детей, проснувшихся посреди ночи и заметивших исчезновение своего отца. Ситуация усугубляется тем, что вместе с родителем из дома исчезают все окна и двери — юные герои оказываются полностью изолированными. Чтобы побороть нахлынувший на них леденящий ужас, он включают старые мультики, но очень скоро понимают, что спасения не будет. Оказывается также, что за ними наблюдает некая сверхъестественная сущность.

Мировая премьера фильма состоялась еще в июле в рамках международного кинофестиваля Fantasia, где он произвел настоящий фурор. Режиссер и сценарист Кайл Эдвард Болл был приятно удивлен такому успеху. В интервью Variety он поведал, что его подвигло на съемки:

«На YouTube у меня есть личный канал, где люди рассказывают про свои кошмары. Наиболее распространенной была одна и та же ситуация: «Мне от 6 до 10 лет. Я в своем доме. Мои родители либо мертвы, либо пропали без вести, и мне приходится иметь дело с мистической угрозой». Я быстро увлекся, потому что у меня есть свой яркий кошмар из того времени. Удивительно, что практически у каждого имеется подобная история, поэтому мне и захотелось исследовать данную тему. Так я и сделал фильм».

«Скинмаринк» выйдет в прокат 13 января 2023 года, после чего фильм станет доступен на стрим-сервисе Shudder.

Фото: Shudder
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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