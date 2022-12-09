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Киноафиша Новости Риз Уизерспун вернется к роли Трейси Флик в сиквеле «Выскочки»

Риз Уизерспун вернется к роли Трейси Флик в сиквеле «Выскочки»

9 декабря 2022 10:49
Риз Уизерспун вернется к роли Трейси Флик в сиквеле «Выскочки»

Разработкой продолжения занимается автор оригинальной картины.

Как передает Variety, Риз Уизерспун планирует вернуться к роли Трейси Флик в будущем фильме Tracy Flick Can’t Win («Трейси Флик не может победить»), сиквеле культовой картины «Выскочка».

Оригинальная лента вышла на экраны в 1999 году. Кроме Уизерспун («Дикая»), главные роли в ней также исполнили Мэттью Бродерик («Выходной день Ферриса Бьюллера»), Крис Клейн («Американский пирог») и Джессика Кэмпбелл («Хулиганы и ботаны»). Фильм является экранизацией одноименного романа Тома Перротты и повествует о противостоянии амбициозной нахальной отличницы Флик (Уизерспун) и ее учителя социальных наук Джима МакАлистера, который пытается помешать девушке заполучить место президента школьного совета.

Сиквел основан на новом романе Перротты, также получившем название Tracy Flick Can’t Win. В центре его сюжета — повзрослевшая Трейси, которая продолжает отчаянно бороться со всеми препятствиями на своем пути к успеху. Она работает завучем в государственной средней школе в пригороде Нью-Джерси и мечтает получить место своего начальника, который планирует вскоре выйти на пенсию.

Режиссером сиквела выступает Александр Пэйн, создатель оригинальной «Выскочки», а также фильмов «Небраска» и «Потомки».

Tracy Flick Can’t Win выйдет на стриминговом сервисе Paramount+. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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