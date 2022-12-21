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Подошли к концу съемки фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

21 декабря 2022 12:05
Подошли к концу съемки фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

Режиссер «Района №9» завершил этот этап работы за два месяца.

Стартовавшие менее двух месяцев назад съемки спортивного экшена по мотивам игровой франшизы Gran Turismo подошли к концу. Новостью торжественно поделился в своем официальном микроблоге постановщик будущей ленты Нил Бломкамп («Район №9»):

«Съемки завершены! Как человек, который страстно любит машины, я никогда не предполагал, что когда-нибудь буду снимать фильм, посвященный им. Работа прошла очень гладко благодаря первоклассному актерскому составу и съемочной группе, сделавшими это кино реальностью. Теперь я направляюсь в Токио, чтобы заниматься монтажом».

Подошли к концу съемки фильма по гоночной видеоигре Gran TurismoПодошли к концу съемки фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

В основе сюжета экранизации легендарного симулятора окажется реальная история гонщика Янна Марденборо. Главный герой повествования — молодой геймер (Арчи Мадекве), переквалифицировавшийся в настоящего водителя болида Nissan. Благодаря навыкам, приобретенным в одноименной игре, протагонист попадет на реальные соревнования с большими ставками. Со всеми сопутствующими трудностями ему будет помогать справляться опытный ментор в исполнении Дэвида Харбора.

В исполнительский ансамбль также вошли Орландо Блум, Даррен Барнет, Джимон Хонсу, Томас Кречман, Дэниел Пуиг, Джоша Страдовски и Джери Холливэлл. Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). Съемки проходили в Будапеште и Дубае.

Студия Sony Pictures выпустит картину в кинотеатры 11 августа 2023 года.

Фото: Sony
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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