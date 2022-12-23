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Киноафиша Новости Критики не увидели ничего примечательного в байопике «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»

Критики не увидели ничего примечательного в байопике «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»

23 декабря 2022 12:38
Критики не увидели ничего примечательного в байопике «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»

Многие рецензенты сетуют на непоследовательность и обилие клише.

В сети появлялись рецензии на биографический фильм «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной», повествующий о взлетах и падениях легендарной певицы Уитни Хьюстон, роль которой исполнила Наоми Аки («Финальный аккорд»).

Большинство критиков посчитали картину неинтересной, проходной и наполненной типичными для байопиков клише. Например, обозреватель Vanity Fair Ричард Лоусон написал, что картине просто не хватает изобретательности:

«Картина в конечном итоге превращается в абсолютно шаблонный биографический фильм. Это просто серия различных событий, представленных на экране с очень небольшой долей сюжетной или стилистической изобретательности».

Томас Флойд из Washington Post также отметил, что фильму не хватает смысловой целостности:

«Наблюдать за историей жизни певицы в этом фильме — это все равно, что слушать сборник ее лучших песен. В таком повествовании нет никакой последовательности».

Келечи Ээнуло из журнала Empire написала, что фильму не удалось реализовать свой потенциал:

«Эта картина могла бы стать величайшей на данный момент данью уважения творчеству Уитни Хьюстон. Но поверхностное исполнение загубило историю, фильм просто не отражает величия певицы. Тем не менее, игра Наоми Аки все же радует глаз».

Оуэн Глейберман из Variety в свою очередь подчеркнул, что зрители все же смогут получить удовольствие от фильма, если позволят себе поддастся его обаянию:

«Это страстная и динамичная биографическая картина. Зритель может поддаться ее обаянию или нет, но если он сделает это, то его будет ждать очень эмоциональный просмотр».

«Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» вышел в мировой прокат сегодня, 23 декабря.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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