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Киноафиша Новости Джеймс Ганн отрицает слухи о смене всего актерского состава киновселенной DC

Джеймс Ганн отрицает слухи о смене всего актерского состава киновселенной DC

20 декабря 2022 11:56
Джеймс Ганн отрицает слухи о смене всего актерского состава киновселенной DC

Режиссер объяснил, что бунт фанатов не повлияет на его решения.

После отмены возвращения Генри Кавилла к образу Супермена и внезапную заморозку «Чудо-женщины 3» в сети поэтапно начали разгораться слухи о полной перезагрузке актерского состава расширенной вселенной DC. В инсайдерских докладах говорилось, что рекаст якобы ожидает всех персонажей, кроме тех, к которым нынешний креативный куратор франшизы Джеймс Ганн лично причастен. Утверждалось, что в нынешней ситуации останутся лишь исполнители из режиссерских проектов Ганна — «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворца».

Чтобы ситуация не выходила из-под контроля, Ганн снова решил выйти на связь с общественностью и пресечь все ненужные разговоры. По его словам, сообщения о полном перезапуске абсолютно ложные, а ниже приведен его комментарий касательно недовольства поклонников в связи с удалением Генри Кавилла:

«Наши решения по вселенной DC основаны на том, что, как мы считаем, лучше всего подходит для истории и персонажей, которые существуют уже почти 85 лет. Возможно, это отличный выбор. Но, может быть, и нет. Но он сделан с чистым сердцем, искренностью и с учетом повествования. Никому не нравится, когда его преследуют или обзывают, но, откровенно говоря, мы переживали и гораздо худшее. Неуважительный протест никак не отразится на наших действиях. Когда мы брались на это, мы четко осознавали, что будет определенный период турбулентности, и знали, что иногда нам придется делать тяжелый и неоднозначный выбор».

Предполагается, что первые анонсы многолетнего плана Ганна и его коллеги Питера Сафрана будут озвучены в январе следующего года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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