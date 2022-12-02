Во втором сезоне «Властелина колец: Кольца власти» Адара сыграет другой актер

Как передает Variety, Amazon сменил исполнителя роли лидера орков Адара в своем фэнтезийном сериале «Властелин колец: Кольца власти». Джозеф Моул («Игра престолов»), сыгравший персонажа в первом сезоне, был заменен Сэмом Хэйзелдайном («Острые козырьки»).

Также к актерскому составу второго сезона сериала присоединились Гэбриел Акувудике («Ханна»), Ясен Атор («Ведьмак»), Бен Дэниелс («Наследие Юпитера»), Ниа Тоул («Рокетмен»), Николас Вудесон («Рим») и дебютантка Амелия Кенворти. Кого именно они сыграют, пока неизвестно. Возможно, один из них исполняет роль Кирдана Корбела, старейшего эльфа из племени телери, так как ранее появлялась информация о том, что этот персонаж появится во втором сезоне. Также в шоу может быть задействован Келеборн, муж Галадриэль, но эта информация еще не была подтверждена.

Новые серии «Колец власти» в настоящее время снимаются в Великобритании, а не в Новой Зеландии, где проходило производство первого сезона и трилогии Питера Джексона. Создатели уже поделились несколькими деталями сюжета второго сезона. Например, из слов шоураннеров проекта Джон Д. Пэйна и Патрика МакКея известно, что зрители смогут увидеть масштабную битву с орками Мордора, которых Саурон взял под свой контроль. Это сражение растянется на несколько серий. Кроме того, немало времени будет уделено путешествию Незнакомца и Нори на восток, в земли Руна.

К сожалению, фанатам придется долго ждать продолжения. По словам того же МакКея, производство второго сезона «Колец власти» может занять годы, учитывая эпические масштабы шоу. Скорее всего, вернуться в Средиземье зрители смогут не раньше 2024 года.