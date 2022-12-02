Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон

На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн , отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон .

2 декабря, Apple TV+

Кому смотреть: всем, кто любит закрученные шпионские сюжеты, и/или Гэри Олдмана.

Британский шпионский сериал о сотрудниках разведки, отправленных за свои проступки разгребать бумажную волокиту MI-5, возвращается с новыми сериями. Стриминг поспешил продлить шоу сразу на три сезона, что при дальнейшем успехе вовсе не предел, ведь книг в серии у Мика Херрона только на сегодняшний день можно насчитать с десяток. В продолжении спецотдел неудачников во главе с неряшливым, запальчивым, но знающим свое дело Джексоном Лэмбом (как всегда точный в своей игре Гари Олдман) снова вступает в опасную игру. Близ Оксфорда находят тело старого шпиона, который работал в период холодной войны. Распутывая эту нить, Лэмб сталкивается с государственной изменой и угрозой для жизней своих подчиненных. Все шесть эпизодов с массой экшена и закрученным сюжетом поставил Джереми Лавринг («Доктор Фостер», «Шерлок»).

Медленные лошади, 2-й сезон

2 декабря, в Сети

Кому смотреть: тем, кто прилежно отслеживает фестивальные премьеры, и/или обожает Тильду Суинтон.

Главная фестивальная новинка этой недели — фильм Джоанны Хогг из Венеции с Тильдой Суинтон, сиквел двухчастного «Сувенира». Сиквел вполне самостоятельный, хотя имеющий с дилогией занятное родство на уровне кастинга. В фильме «Вечная дочь» Тильда играет повзрослевшую кинематографистку, до этого сыгранную в «Сувенире» Онор Суинтон Бирн ее дочерью. По сюжету, главная героиня вместе с матерью приезжает в загадочный полупустой отель, который начинает напоминать обеим о прошлом, вскрывая семейные тайны. Главный ход — Суинтон исполняет обе роли: и матери, и дочери. Вслед за Салли Поттер, накладывавшей на бесподобное лицо Суинтон тени разных эпох в «Орландо», Хогг делает что-то похожее, но переводя разговор на свою любимую тему поколений. Критики уверены, что от этого просто не оторваться, и, надо верить, так и есть.

Вечная дочь

30 ноября, Disney+

Кому смотреть: всем, кто после «Властелин колец: Кольца власти» и «Песочного человека» еще не устал от фэнтези.

Больше двадцати лет назад создатель мира далекой-далекой Галактики Джордж Лукас написал сценарий к фильму о лилипуте Уиллоу и его скитаниях по сказочной стране. Картину с Уорвиком Дэвисом тогда поставил Рон Ховард, только начинавший двигаться к своим «Оскарам» за «Игры разума»: фэнтези под его режиссурой отхватило в 1988-м две технические номинации. Тогда на заре искусства визуальных эффектов команда Лукаса изобрела на съемках «Уиллоу» морфинг (трансформацию одного объекта в другой без склеек). Спустя более тридцати лет то, что для кинематографистов вроде Лукаса было большой мечтой, стало нормой. Волшебник по-прежнему в исполнении Дэвиса вновь отправляется в путешествие, полное опасностей и теперь, наконец, масштабного CGI. Шоураннером выступает Джон Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории»).

Уиллоу

1 декабря, HBO Max

Кому смотреть: тем, кто до сих пор надеется, что ребут сериала выправится в новых сериях.

Перезапуск «Сплетницы» получил от критиков смешанные отзывы, так что во втором сезоне шоураннер Джошуа Сафран, разведя руками, делает то, что делал не раз и не два в оригинальном сериале: вызывает незабвенную Джорджину Спаркс в исполнении Мишель Трахтенберг. Его вылизанному шоу срочно нужна доза хаоса, так что актрисе даже обещают не просто камео, а полноценную сюжетную линию. Сын Джорджины Мило еще недостаточно подрос, чтобы играть в жестокие игры золотой молодежи, так что интриги, которые будет плести инфернальная мамочка, наверняка его не коснутся. Надеемся все же, что линия столь одиозной героини не будет примирительно-любовной. Ведь, как известно из оригинала, любовь, конечно, побеждает все, но, может быть, она просто не встречала Джорджину Спаркс.

Сплетница, 2-й сезон

1 декабря, ivi, Okko

Кому смотреть: тем, кому нравятся мрачноватые триллеры в холодных тонах и пониженных температурах.

Триллер про «необыкновенного мента» снял для российского стриминга Альдихан Ержанов. Казахский режиссер в этом году получил за свой фильм «Голиаф» спецприз в Венеции, но его новая работа и без этого вызывает интерес. По сюжету, следователь Евгений (Артем Быстров), который в своем холодном городке мог засадить за решетку любого, на очередном вызове находит тело оледеневшей женщины — своей жены. Вскоре становится понятно, что это убийство — лишь часть серии смертей, а преступник с их помощью целится в самого полицейского. Намек на то, что маньяк и есть главный герой, с одной стороны и наличие молодой влюбленной в него напарницы (Лена Тронина) — с другой, роднит сериал с «Методом». В день премьеры выходит сразу семь серий.

Замерзшие

Любовник леди Чаттерлей

2 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кто без ума от «Бриджертонов».

Цветущая Констанс выходит замуж за молодого барона Четтерлей, но вскоре его забирают на фронт Первой мировой. Вернувшись с войны инвалидом, он не может выполнять свой супружеский долг, но не возражает, чтобы жена завела любовника. Констанс не просто открывает весь спектр чувственного наслаждения в сторожке местного егеря, но и решает по-настоящему связать с ним свою жизнь, бросив мужа. Скандальный роман Дэвида Герберта Лоуренса с подробными описаниями сексуальных утех нашел воплощение в целом ряде фильмов: от софт-порно до мини-сериала Кена Рассела. Новую адаптацию поставила француженка Лор де Клермон-Тоннер, взяв на роль егеря Джека О’Коннелла («Несломленный»), а на роль леди — звезду «Короны» Эмму Корин.

Любовник леди Чаттерлей

3 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кому понравился «Мейр из Исттауна».

Еще один герой сериала, вырастающего из линейки детективных романов, — главный инспектор Арман Гамаш. Он приезжает в милый канадский городок Три Пайнс, где, несмотря на видимую идиллию, зашкаливает статистика убийств. Используя особый подход, инспектор Гамаш раскрывает самые сложные дела. В главной роли — Альфред Молина («Шоколад», «Человек-паук: Нет пути домой»), который также выступил исполнительным продюсером шоу. Четыре эпизода из восьми снял Сэм Донован («Корона», «Вдова»).

Три Пайнс

4 декабря, Showtime

Кому смотреть: поклонникам Джессики Честейн, Майкла Шеннона, а также жанра музыкального байопика.

В шестисерийном байопике о короле и королеве кантри-музыки Джордже Джонсе и Тэмми Винет солируют Майкл Шеннон и Джессика Честейн. Мини-сериал снят по мемуарам Джорджетт Джонс, дочери легендарного дуэта, которая рассказывает историю своих родителей, которая начиналась как история большой любви, но была разрушена пристрастием Винет к болеутоляющим, алкоголизмом Джонса и сильными внутренними противоречиями в паре. Шоураннером сериала выступил Эйб Силвиа. Именно он написал сценарий к фильму «Глаза Тэмми Фэй», где в прошлом году снялась Честейн и за роль в котором актриса получила свой первый «Оскар».