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Киноафиша Новости Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

19 декабря 2022 13:49
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

15 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера продолжения сериала о счастливом детстве в советской провинциальной Армении «Манюня». Новые эпизоды экранизации мемуаров Наринэ Абгарян расширяют границы удивительного мира, в котором живут представители двух дружных и весьма колоритных семей.

После неприятного происшествием с вошками Нарка и Манюня отрастили длинные шевелюры и с утроенной силой принялись нарушать спокойствие армянского городка Берд. На этот раз в их проделках принимает активное участие гроза местных мальчишек Каринка, по прозвищу Армагеддон.

Младшая сестра Наринэ переводит качество происшествий на новый уровень, у соседей довольно быстро сдают нервы. Поток жалоб на их компанию доводит до точки кипения глав семейств Абгарян и Шац. В качестве наказания родители и бабушка Роза отправляют девочек в ближайший пионерский лагерь «Колагир». Там плохо кормят, а досуг ограничен купанием в речке. Но даже в этом не слишком уютном месте подружки найдут на свои светлые головы множество новых приключений.

Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

Читатели впервые познакомился с Наркой и Манюней в августе 2009 года, когда Наринэ Абгарян начала публиковать короткие автобиографические истории на своей странице в ЖЖ. Подписчики блога мгновенно влюбились в семьи Абгарян и Шац. Мемуары блогерши органично вписалась в литературную нишу, которую когда-то занимали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Вскоре «Манюня» превратилась в полноценную книгу и в 2011-м получила Российскую национальную литературную премию «Рукопись года». А еще через десять лет лучшие подружки из Берта завоевали сердца зрителей платформы Окко.Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

Главный секрет успеха шоу — его предельно живые главные героини. Нарине (Карина Каграманян) и Мария (Екатерина Темнова) — простые советские пионерки, они ходят в музыкальную школу и обожают индийское кино. Нарка живет в полной семье, а ее подругу воспитывает папа и бабушка. На особом противоречивом обаянии Розы Иосифовны (играет Джульетта Степанян и озвучивает Нонна Гришаева) держался сеттинг первого сезона. В продолжении Ба отходит на второй план, уступая место персонажу Карине Мнацаканян и пестрой команде работников и отдыхающих пионерского лагеря. Роль строгого и справедливого директора убедительно исполнил народный артист Республики Армения Грант Тохатян, знакомый зрителям по ситкому «Последний из Могикан». Его персонаж — ветеран Великой Отечественной войны, к которому подружки испытывают священный трепет. Он хороший человек, но не самый успешный управленец, доверенное ему учреждения переживает не лучшие времена. Голодные хроники отдыха в «Колагире» — отличная таблетка от ностальгии. Они контрастируют с вкусными застольными эпизодами, которых было так много в первом сезоне.

Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

Команде постановщика Армана Марутяна удалось перенести на экран не только яркие образы и увлекательный сюжет первоисточника. Сериал переполняет солнечное настроение, а также безграничная любовь ко всем его героям и эпохе. Аналогов у «Манюни» просто нет, в сериальное поле куда чаще попадают трудные подростки, чем беззаботные дети. Проект интересен самой широкой аудитории. Юные зрители узнают в главных персонажах себя, ведь темы семьи, дружбы, взросления универсальны и актуальны для любого времени. Взрослые проникнутся сочувствием к родителям, окунутся в ностальгию и познакомятся с Арменией. Сериал делала команда кинематографистов этого гостеприимного государства, которым блестяще удалось презентовать Кавказ с лучшей стороны.

Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»

Персонажи сериала живут в счастливом безопасном интернациональном городе и занимаются решением бытовых задач, и в этой простоте много очарования. Девочки стоят на пороге отрочества, их волнуют вопросы женственности, любви и отношений. Но пока еще понарошку и не всерьез. Их переполняет детская непосредственность, любопытство и доверие к миру. Особенно важно, что эти качества не утратило и старшее поколение семейств. Продолжение «Манюни» обречено на успех, ведь каждый, кто однажды попал в этот добрый, теплый, искренний и душевный мир, непременно захочет туда вернуться.

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Фото: Okko.tv
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