Принц Гарри и Меган Маркл готовят новый документальный сериал – доступен трейлер

Стрим-сервис Netflix представил трейлер нового документального сериала принца Гарри и Меган Маркл под названием Live to Lead («Жить, чтобы вести»).

Пара выступает исполнительными продюсерами шоу, а также, судя по ролику, его ведущими. В почти двухминутном видео супруги представляет новый проект, рассказывая о нем следующее:

«Этот сериал был вдохновлен Нельсоном Манделой, который однажды сказал: «В жизни важен не сам тот факт, что мы жили, а то, как мы смогли повлиять на жизни других людей». Это история о людях, которые сделали смелый выбор — решили бороться за перемены, быть настоящими лидерами и вдохновлять всех нас. Жить, чтобы вести».

Сериал будет состоять из семи эпизодов, в каждом из которых зрителям будет представлено интервью с выдающимися личностями и мировыми лидерами. В число героев шоу вошли премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, адвокат по вопросам социальной справедливости и активист Брайан Стивенсон, ныне покойная судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, эко-активистка Грета Тунберг, капитан сборной ЮАР по регби и борец за социальную справедливость Сия Колиси, феминистка и журналистка Глория Стайнем и бывший судья Конституционного суда ЮАР Элби Сакс. По словам создателей проекта, сериал позволит этим знаменитым людям «поделиться с миром своим мужеством, состраданием, смирением, надеждой и щедростью».

Режиссером сериала выступил Джефф Блэквелл. Производством проекта занимается компания Blackwell & Ruth совместно с «Фондом Нельсона Манделы» и продюсерской студией Archewell & Cinetic Media, принадлежащей Гарри и Меган.

Премьера Live to Lead состоится на Netflix 31 декабря.