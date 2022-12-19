Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение

15 декабря в подписке Okko начинает выходить второй сезон семейного комедийного сериала «Манюня» по одноимённому бестселлеру Наринэ Абгарян. В продолжении приключений советских школьниц и верных подруг Нарки и Манюни девочки отправляются в летний лагерь. Вспоминаем ещё 7 отличных сериалов, которые непременно подарят хорошее настроение и помогут отвлечься от любых забот.

Армения, город Берд, конец 1970-х годов. Советские школьницы Нарка (Карина Каграманян) и Манюня (Екатерина Темнова) познакомились после одного забавного эпизода, о котором хотели бы поскорее забыть. Девочки быстро стали лучшими подругами. Нарка и Манюня начали ходить друг к другу в гости и попадать в увлекательные путешествия. Во втором сезоне девочки отправляются в летний лагерь, что нарушает изначальные планы школьниц. И едут они не в роскошный «Артек», а в захудалое местечко «Колагир». Радостей в лагере крайне мало, можно отметить разве что купание в речке. Но наши подруги и здесь находят себе забавы: воровать яблоки в частном саду, придумать игру в Чингачгука, чтобы младшие дети им прислуживали, или даже выстрелом из рогатки устранить горниста Славика, который не давал девочкам спать спокойно. Но даже это всё не заставило Манюню полюбить «Колагир», поэтому девочки решают сбежать.

«Манюня» — долгожданная экранизация одноимённого бестселлера Наринэ Абгарян. После успешного первого сезона ровно через год выходит продолжение. Во втором сезоне, состоящем из 10 эпизодов, закадровый текст читает Елена Подкаминская. Сериал способен увлечь как детей, так и взрослых, которые непременно вспомнят о дружбе, лете и беззаботной поре.

Бандит Борис (Андрей Мерзликин) ещё в 1990-е занимался грязной и незаконной работой. Он устал от убийств и пыток и хочет отойти от дел. В планах открытие кондитерской и мирная жизнь с женой Мариной (Аглая Тарасова). Даже босс Анатолий Владимирович (Алексей Серебряков) даёт добро, но в первый же вольный день Борис получает пулю в затылок, а потом вопреки всякой логике приходит в себя в морге. Студент-медик Артём (Денис Власенко) в шоке: он уверен, что перед ним зомби или медицинское чудо. Борис же планирует узнать, кто его убил и отомстить за причинённые неудобства.

Сериал отличает комедийный и очень драйвовый криминальный экшен, столь редко встречающийся среди российских фильмов и сериалов. Головокружительный проект снял молодой автор Егор Чичканов (короткометражные картины «Не в форме», «Все остальные вещи», «Ты идёшь или нет?»). «И снова здравствуйте!» напоминает фильмы Квентина Тарантино, Гая Ричи, Кирилла Соколова и Ильи Найшуллера. Это такое же хулиганское кино, которое не знает никаких запретов.

Менеджер автосалона Фёдор (Александр Ильин-мл.) отказался от повышения на работе, поссорился с женой (Анна Зайкова) и упал с 20 этажа. Мужчина не только выживает, но и начинает видеть умерших людей, у которых на этой грешной земле остались незаконченные дела. Москвичу являются и нелюбимая тёща (Юлия Ауг), и бандит из 90-х Мотя (Фёдор Лавров), а с небес обратно на землю даже возвращается погибший в 19 лет отец Фёдора (Денис Власенко).

За сериал отвечают Максим Пежемскийи Дмитрий Лемешев, которые вместе работали над сериалом «Проект “Анна Николаевна”». Кроме того, Пежемский снял несколько эпизодов уже ставших культовыми «Интернов». В каждой серии Фёдор помогает другим людям решить их проблемы и старается наладить собственный брак. Естественно, с течением времени главный герой меняется и чуть больше понимает, почему отношения с женой зашли в тупик. «Закрыть гештальт» — трогательная и забавная комедия, о людях которым предоставляется второй шанс. Проект напоминает зрителю о главном — необходимости оставаться порядочным человеком в любой ситуации, возможности исправиться и семейных ценностях.

Максим (Павел Прилучный), мажор и прожигатель жизни, умирает, отведав устриц в роскошном столичном ресторане. К нему тут же подходит деловитая женщина в костюме по имени Валентина (Ирина Розанова) и предлагает ему работу. Трудится она в управлении по распределению душ. Это контора решает, куда отправить умершего человека — в Ад или в Рай. В небесной канцелярии не все процессы автоматизированы, потому и нужно управление. Парень быстро осваивается на новой работе. Валентина втайне мечтает вернуть из Ада своего погибшего мужа, а Максим уже присматривается, кому из олигархов продать гарантированный ему по трудовому договору билет в Рай.

«Предпоследняя инстанция» — смешение вроде бы незатейливой комедии с фантастическим сюжетом о внутренней кухне небесной канцелярии. В каждом эпизоде есть мини-сюжет с неоднозначной историей. Кроме Розановой и Прилучного, в проекте снялись Фёдор Добронравов, Николай Фоменко, Дарья Мельникова, Василий Кортуков, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Егор Баринов. Семейный сериал сочетает сказочный сюжет с поданными в лёгкой форме морально-нравственными наставлениями.

Джон Дориан (Зак Брафф) и его лучший друг Кристофер Тёрк (Дональд Фэйсон) закончили учёбу в медицинском вузе и устроились интернами в больницу «Святое сердце». И если Дориан стал врачом, то Тёрк пошёл в хирурги. Каждый день на работе — это личные и профессиональные драмы, которые молодые медработники пытаются преодолеть с юмором. Крис знакомится в больнице с медсестрой Карлой (Джуди Рейес), а Джон влюбляется в коллегу Эллиот (Сара Чок). Клиника оказывается полна забавными персонажами. Среди них: главврач Боб Келсо (Кен Дженкинс), который только на первый взгляд кажется злюкой. требовательный и остроумный доктор Кокс (Джон МакГинли), демонический уборщик (Нил Флинн).

«Клиника» давно стала культурным феноменом. Сериал выходил в эфир в течение девяти лет. Невероятно популярный проект запомнился зрителям и харизматичными персонажами, потрясающим саундтреком и органичным симбиозом драмы и комедии. «Клинику» смотрят и пересматривают, а многие эпизоды разошлись на мемы.

В доме на Статен-Айленде проживают Нандор Безжалостный (Кайван Новак), Ласло Крейвенворт (Мэтт Берри), Надя (Наташа Деметриу) и Колин Робинсон (Марк Прокш). Первые трое — настоящие вампиры, а последний — энергетический вампир. Вместе с вампирами в одном доме живёт фамильяр Нандора по имени Гильермо (Харви Гильен). Он уже десять лет служит своему мастеру в надежде, что настанет счастливый день, когда тот обратит его. Кровопийцы пытаются приспособиться к современному миру, получатеся всегда смешно.

В основе сериала лежит фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити. Проект в уморительной форме сталкивает настоящее и прошлое, страшное и смешное. Как и оригинальная картина, «Чем мы заняты в тени» снят в квазидокументальной манере. Это отличный развлекательный проект, который способен скрасить любой скучный вечер.

Барри (Билл Хейдер) — бывший морпех, который от безысходности работает киллером, но на самом деле мечтает об актёрской карьере. Главный герой ведёт замкнутый образ жизни, ни друзей, ни близких у него нет. Во время очередной поездки по работе в Лос-Анджелес он поступает в любительский драматический кружок под руководством Джина Кузино (Генри Уинклер) и пытается начать новую жизнь, но с прошлым покончить не так-то просто.

Шоураннеры сериала — исполнитель главной роли Билл Хейдер и продюсер «Силиконовой долины» Алекс Берг (автор сценария комедии «Евротур»). Мало какие проекты сочетают нелепый фарс и подлинную трагедию. «Барри» — уникальная драмеди о двойной жизни. И хотя это проект о страдающем киллере, язвительный юмор и короткие эпизоды не дадут загрустить вместе с Барри. Пока на экраны вышло 3 сезона, но продолжение должно выйти на экране в следующем году. Хейдер дважды удостаивался премии «Эмми» как исполнитель лучшей мужской роли в комедийном сериале, Уинклер удостоился одной награды за лучшую второстепенную роль.

Фрэнку (Брин Глисон) 32 года. Когда-то он играл в музыкальной группе, но никаких успехов не добился. Сегодня он живёт с мамой Мэри (Пом Бойд) и сидит у неё на шее. Сама женщина не скучает и постоянно меняет кавалеров. Некоторые из них ей нужны только для того, чтобы помочь оплатить аренду дома. У её сына есть друг Дуфус (Донал Глисон) — верный дурачок, заранее согласный на любые авантюры. Фрэнк только что расстался с Айни (Сара Грин). И девушка уже успела найти себе нового бойфренда — крутого доктора Питера-Брайана (Том Вон-Лолор). Фрэнк от нечего делать решает вернуть Айни, а заодно хоть как-то насолить сопернику. Помогать ему в глупых затеях будет Дуфус.

Идейные вдохновители всего проекта — братья Глисоны. Формально можно сказать, что сериал следует за ленивым и не имеющим никаких амбиций кидалтом, но на самом деле даже намёка на критику его образа жизни не найти. Да, если тебе больше 30, у тебя нет ни работы, ни семьи, ни каких-либо целей на будущее, наверное, что-то пошло не так, но всё равно может быть весело. Например, что мешает доставать всех таксистов подряд сценками из фильма «Таксист»? Вместе с лучшим другом, таким же обалдуем, как и ты сам, можно сутки напролёт вспоминать все роли Кевина Костнера, бухать и устраивать дурацкие розыгрыши (поджигать экскременты на крыльце у противника) в стиле комедий начала 90-х («Трудный ребёнок» или «Бетховен»). «Фрэнк из Ирландии» — сериал необязательный, но скоротечныйи лёгкий.

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